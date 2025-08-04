4 августа на Энфилд пройдет товарищеский матч, в котором Ливерпуль встретится с Атлетиком.

Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Ливерпуль

Команда год назад начала эру Слота. У Арне был сложнейший вызов - роль преемника самого Клоппа. И начал он с громкого успеха: с новыми подопечными уверенно выиграл Премьер-Лигу. Впрочем, очевидно, что в руководстве помнили и о допущенных осечках, от раннего вылета из Лиги чемпионов и до поражения в финале Кубка Лиги. А может, видели пример прошлогоднего Манчестер Сити и боятся почивать на лаврах.

В любом случае, непривычная активность клуба на летнем рынке привлекает внимание. После рекордного подписания Виртца прикупили не дешевого Экитика, а потом повели гонку и за Исаком - а ведь попутно были подписаны Керкез с Фримпонгом. Да, были и продажи, от Александер-Арнольда и до Луиса Диаса, но все равно такие инвестиции нужно компенсировать крупными успехами, а в товарищеских матчах не все удается.

Атлетик

Клуб воссоединился с Эрнесто Вальверде. И это сотрудничество работает эффективно. Второй год после возвращения в Бильбао этот специалист закончил победой в кубке Испании. А потом, неплохо поиграв в Лиге Европы, баски сумели подняться на 4-е место в Примере.

Это гарантирует возвращение в Лигу чемпионов. Но какие-то попытки укрепить состав перед долгожданным возвращением в главный еврокубок упираются в давний принцип приглашать на Сан-Мамес только местных игроков, пусть даже этот параметр размывается все больше. Сейчас пытались вернуть с Ближнего Востока Лапорта, но пока усилились только Аресо из Осасуны. Впрочем, зато Нико Уильямс все же решил не переходить в Барселону.

Статистика личных встреч

Всего было 4 матча, в рамках Кубка европейских чемпионов в 1983-м, и недавно пара товарищеских поединков. Дважды выиграли англичане, еще в двух была ничья.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют англичанам, но этим летом у них пока не все получалось. Ставим на нейтральные тотал больше 2,5 голов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.75.