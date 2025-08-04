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Ливерпуль
04.08.2025 19:00 - : -
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Англия
04 августа 2025, 06:48 | Обновлено 04 августа 2025, 06:51
93
0

Ливерпуль – Атлетик. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 4 августа и начнется в 19:00 по Киеву

04 августа 2025, 06:48 | Обновлено 04 августа 2025, 06:51
93
0
Ливерпуль – Атлетик. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

4 августа на Энфилд пройдет товарищеский матч, в котором Ливерпуль встретится с Атлетиком.

Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Ливерпуль

Команда год назад начала эру Слота. У Арне был сложнейший вызов - роль преемника самого Клоппа. И начал он с громкого успеха: с новыми подопечными уверенно выиграл Премьер-Лигу. Впрочем, очевидно, что в руководстве помнили и о допущенных осечках, от раннего вылета из Лиги чемпионов и до поражения в финале Кубка Лиги. А может, видели пример прошлогоднего Манчестер Сити и боятся почивать на лаврах.

В любом случае, непривычная активность клуба на летнем рынке привлекает внимание. После рекордного подписания Виртца прикупили не дешевого Экитика, а потом повели гонку и за Исаком - а ведь попутно были подписаны Керкез с Фримпонгом. Да, были и продажи, от Александер-Арнольда и до Луиса Диаса, но все равно такие инвестиции нужно компенсировать крупными успехами, а в товарищеских матчах не все удается.

Атлетик

Клуб воссоединился с Эрнесто Вальверде. И это сотрудничество работает эффективно. Второй год после возвращения в Бильбао этот специалист закончил победой в кубке Испании. А потом, неплохо поиграв в Лиге Европы, баски сумели подняться на 4-е место в Примере.

Это гарантирует возвращение в Лигу чемпионов. Но какие-то попытки укрепить состав перед долгожданным возвращением в главный еврокубок упираются в давний принцип приглашать на Сан-Мамес только местных игроков, пусть даже этот параметр размывается все больше. Сейчас пытались вернуть с Ближнего Востока Лапорта, но пока усилились только Аресо из Осасуны. Впрочем, зато Нико Уильямс все же решил не переходить в Барселону.

Статистика личных встреч

Всего было 4 матча, в рамках Кубка европейских чемпионов в 1983-м, и недавно пара товарищеских поединков. Дважды выиграли англичане, еще в двух была ничья.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют англичанам, но этим летом у них пока не все получалось. Ставим на нейтральные тотал больше 2,5 голов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.75.

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
4 августа 2025 -
19:00
Атлетик Бильбао
Тотал больше 2.5 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Ливерпуль Атлетик Бильбао товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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