Рекордный трансфер своего возраста. Реал проведет презентацию новичка

Реал подтвердил, что в четверг официально подпишет контракт и презентует для болельщиков хавбека сборной Аргентины Франко Мастантуоно.

17-летнего игрока ранее подписали из Ривер Плейта за 45 миллионов евро. Мастантуоно является самым дорогим футболистом своей возрастной категории.

Франко может действовать как в центральной зоне, так и правым вингером. Мастантуоно является самым молодым футболистом в истории национальной сборной Аргентины – дебютировал за первую команду 5 июня.

Наставник Хаби Алонсо пока не давал конкретной информации, получит ли юный игрок шанс в первой команде уже в новом сезоне.