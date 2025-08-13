Рекордный трансфер своего возраста. Реал проведет презентацию новичка
Мастантуоно в четверг презентуют мадридским фанам
Реал подтвердил, что в четверг официально подпишет контракт и презентует для болельщиков хавбека сборной Аргентины Франко Мастантуоно.
17-летнего игрока ранее подписали из Ривер Плейта за 45 миллионов евро. Мастантуоно является самым дорогим футболистом своей возрастной категории.
Франко может действовать как в центральной зоне, так и правым вингером. Мастантуоно является самым молодым футболистом в истории национальной сборной Аргентины – дебютировал за первую команду 5 июня.
Наставник Хаби Алонсо пока не давал конкретной информации, получит ли юный игрок шанс в первой команде уже в новом сезоне.
