Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
13 августа 2025, 18:50 | Обновлено 13 августа 2025, 18:56
Рекордный трансфер своего возраста. Реал проведет презентацию новичка

Мастантуоно в четверг презентуют мадридским фанам

Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Мастантуоно

Реал подтвердил, что в четверг официально подпишет контракт и презентует для болельщиков хавбека сборной Аргентины Франко Мастантуоно.

17-летнего игрока ранее подписали из Ривер Плейта за 45 миллионов евро. Мастантуоно является самым дорогим футболистом своей возрастной категории.

Франко может действовать как в центральной зоне, так и правым вингером. Мастантуоно является самым молодым футболистом в истории национальной сборной Аргентины – дебютировал за первую команду 5 июня.

Наставник Хаби Алонсо пока не давал конкретной информации, получит ли юный игрок шанс в первой команде уже в новом сезоне.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Милан продолжает усиление состава. Клуб подписал защитника
Стало известно, сколько заплатил Кривбасс за трансфер Андрусва Араухо
Новичок Аль-Насра: «Тут предложили такие деньги. Я не мог поверить»
Франко Мастантуоно Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
