Нападение с ножом и диагноз миастения. Через что прошла Моника Селеш?

В течение нескольких лет одна из великих чемпионок современной эпохи существовала как своего рода призрак тенниса.

Моника Селеш выиграла девять титулов Большого шлема, семь из них – до своего 19-летия. Теннис – это спорт, в котором слово «феномен» легко срывается с языка; Селеш, с ее ударами с двух рук с обеих сторон и способностью укладывать мячи по линиям откуда угодно и когда угодно, определяла это понятие. Селеш провела 91 неделю подряд на первом месте мирового рейтинга, сыграв за это время 34 турнира. Она вышла в финал на 33 из них.

В апреле 1993 года Селеш и Штеффи Граф боролись за лидерство на вершине спорта, когда на турнире в Германии фанат, одержимый Граф, ударил Селеш ножом. Она вернулась на корт после более чем двух лет физических и ментальных испытаний и тут же выиграла еще один титул Grand Slam, даже несмотря на то, что место, где она демонстрировала свои таланты миру – теннисный корт – утратило свою безопасность.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ранение Моники Селеш

Селеш, одним словом, перезапустилась, неся на себе тяжесть произошедшего. Она завершила карьеру в 2008 году, продолжив играть показательные матчи вместе с другими звездами, включая Джона Макинроя и Крис Эверт. Она регулярно выходила на корт, наставляя молодых игроков.

Но с 2019 года 51-летняя уроженка Югославии в значительной степени исчезла из публичного пространства. В том году у Селеш началось двоение в глазах и сильная слабость в руках и ногах. На теннисном корте она видела два мяча, летящих в ее сторону, вместо одного.

«Я думала: «Ладно, просто переживу это», – сказала Селеш во время видеоинтервью из своего дома во Флориде. «Но потом случилось несколько инцидентов – на корте и в обычной жизни – когда я поняла, что что-то происходит не так».

Спустя некоторое время Селеш обратилась за медицинской помощью, что было непросто сделать, так как в 2020 году началась пандемия COVID-19. Ее врач направил ее к неврологу. После двух лет анализов и обследований ей поставили диагноз – миастения (Myasthenia Gravis, MG), хроническое аутоиммунное заболевание, которое затрагивает от 150 до 200 человек на миллион по всему миру. Иммунная система атакует нервно-мышечный синапс – канал, по которому заимодействуют нервы и мышцы.

Симптомы, такие как двоение в глазах и мышечная слабость, которые Селеш испытывала на корте и вне его, могут проявляться волнообразно, что затрудняет постановку точного диагноза.

«Пациенты могут жаловаться на усталость, и тогда медработники не знают, что с этим делать», – сказала доктор Бет Стайн, директор по нейромышечным заболеваниям в St. Joseph’s Health в Нью-Джерси.

В результате начинается своего рода обратный квест, когда врачи проводят серию тестов, чтобы исключить смертельные угрозы, такие как опухоли мозга и боковой амиотрофический склероз. Анализы на антитела могут подтвердить MG, но у некоторых пациентов они отсутствуют.

«Когда мне впервые поставили диагноз, я никогда о нем не слышала, ни в новостях, ни от кого-либо другого», – сказала Селеш.

Tennis legend Monica Seles opens up about being diagnosed with Myasthenia Gravis and how it’s affected her day-to-day life.



Symptoms include weakness in the arm and leg muscles, double vision, fatigue, shortness of breath, difficulty speaking, and swallowing.



🎥: SNTV/AP Photo pic.twitter.com/oAp2XVUJas — TennisONE App (@TennisONEApp) August 12, 2025

Для Селеш MG стала еще одним перезапуском – процессом, через который проходят теннисисты с розыгрыша на розыгрыш, с гейма на гейм, с сета на сет и от матча к матчу на протяжении всей своей карьеры. Ее возвращение в профессиональный теннис после нападения произошло на Открытом чемпионате Канады 1995 года. Она выиграла титул, проиграв всего 14 геймов по ходу турнира. Она проиграла суперфинал US Open Граф, а затем вновь перезапустилась и выиграла Australian Open в 1996 году. Этот процесс – как в малом, так и в большом масштабе – определял ее карьеру и, в некоторой степени, ее жизнь.

«После того как я уехала из своей родной страны в академию IMG, мне пришлось полностью перезапуститься. Когда я стала номером один, это был огромный перезапуск, потому что все начали относиться ко мне по-другому. Потом, конечно, когда меня ранили, это была огромная перезагрузка. И затем снова, когда мне поставили диагноз, это был огромный перезапуск.

Знаете, повседневная жизнь с этим, в зависимости от моих симптомов, – это действительно адаптация. Я думаю, любой человек, у которого есть миастения, понимает, что это постоянная адаптация».

Иногда Селеш может играть в теннис и в пиклбол, а также выгуливать своих собак. Она следит за тем, чтобы проводить врем с людьми, которые понимают, через что она проходит. Тем не менее, «некоторые дни бывают очень тяжелыми», – говорит Селеш.

Это может быть сложно принять, когда ты спортсменка мирового уровня. Спорт – часть ее ДНК, и Селеш задавалась вопросом, кем она будет, если не сможет тренироваться и соревноваться. Снова она обратилась к опыту, полученному в теннисе, и тем вызовам, с которыми ей уже доводилось сталкиваться в жизни.

Getty Images/Global Images Ukraine. Анке Хубер и Моника Селеш после финала Australian Open 1996

«После нападения с ножом мне пришлось много лет внутренне с этим справляться, чтобы все осмыслить, и с диагнозом MG была похожая ситуация», – сказала она. «Мне пришлось понять свою новую норму повседневной жизни, что я могу делать в плане работы и других вещей».

Селеш планирует посетить Открытый чемпионат США по теннису в конце этого месяца, чтобы принять участие в мероприятии, организованном иммунологической компанией Argenx с целью повышения осведомленности о MG. Она также посмотрит немного теннисных матчей, пока будет там. Спорт остается большой частью ее жизни, и она внимательно за ним следит. Во время интервью она отсчитывала часы до финала Открытого чемпионата Канады с участием Виктории Мбоко и Наоми Осаки, размышляя о сюжете финала, в котором юная сенсация сразится против четырехкратной чемпионки турниров Большого шлема, которая вновь поднимается на вершину спорта [Виктория Мбоко выиграла трофей тысячника в Монреале, переиграв в финале Наоми Осаку в трех сетах].

«Женский теннис сейчас непредсказуем. Никто из нас не знает, кто выиграет следующий турнир, и это замечательно». Она особенно внимательно следила за возвращением Винус Уильямс. Полуфинал Уимблдона между Ариной Соболенко и Амандой Анисимовой ее заинтриговал, а ее сердце сжалось за Анисимову, когда Ига Свентек победила ее 6:0, 6:0 в финале.

«Бывшие игроки были по обе стороны баррикад», – сказала она. «Когда мне самой устраивали баранку, я до сих пор помню эти матчи спустя 30 лет, но также и когда выигрывала свои турниры Большого шлема. Как бывшая теннисистка, мне очень интересно смотреть на это с такой точки зрения, в отличие от того, как моя мама смотрит на это как фанат».

Селеш хотела бы поработать телекомментатором. Ранее она уже делала это и ей очень понравилось.

«Лично я очень люблю слушать Крисси (Эверт), конечно, потому что она охватывает столько разных поколений и обладает таким большим опытом. У нее так много жизненного опыта, который, я думаю, очень важно слышать молодому поколению», – сказала Селеш.

И действительно, так и есть. Тем не менее, возможно, в теннисе нет никого с большим жизненным опытом, чем у Селеш.

Мэттью Футтерман, The Athletic

Перевод и адаптация – Данил Агарков