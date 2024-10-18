Шанс для футзалисток, Манчестер и коучи, шок для Тобиаса, что с Довбиком?

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 17 октября.

1. Отбор ЧМ-2025 по футзалу. Разгромная победа Украины, 4 гола Ковшик

Украинки обыграли Северную Ирландию

2А. Неожиданный фаворит на замену тен Хага в МЮ. Он тренирует украинца в АПЛ

«Красных дьяволов» может возглавить Томас Франк

2B. Хаби Алонсо может возглавить один из сильнейших клубов мира. И это не Реал

Именитый тренер может заменить Жузепа Гвардиолу в «Манчестер Сити»

3A. Потеря для Ромы. Довбик рискует пропустить матч с Интером

Артем имеет проблемы с коленом

3B. В Италии рассказали о состоянии Довбика перед игрой с Интером. Есть позитив

Украинский нападающий готовится принять участие в следующем матче

4A. Синнер во второй раз за неделю переиграл Джоковича и поборется за $6 млн

Янник выиграл у Новака в полуфинале выставочного турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде

4B. Алькарас и Надаль определили финалиста Six Kings Slam с безумными призовыми

Карлос переиграл легендарного Рафаэля в двух сетах на выставочном турнире в Эр-Рияде

5A. Волейболисты Решетиловки вышли в 1/16 финала Кубка Вызова

И во втором матче на Фарерских островах подопечные Андрея Левченко оказались сильнее

5B. Первая потеря украинцев в мужском Кубке Вызова

Волейболисты «Житичи-Полесья» неудачно съездили в Эстонию, проиграв оба матча 1/32 финала

6. Marca назвала самого выдающегося футболиста всех времен и вручила награду

Представители испанского издания прилетели в Майами, чтобы наградить Лионеля Месс

7. Стало известно, когда точно вернется на поле травмированный Цыганков

У украинского вингера «Жироны» есть шансы сыграть против «Хетафе»

7B. В Эвертоне коротко рассказали о состоянии Миколенко

Дайч рассказал о ситуации украинца

8. Определен самый высокооплачиваемый футболист 2024 года. Доход – $285 млн

Криштиану Роналду возглавил рейтинг Forbes

9. Игрок Шахтера узнал, что он не отец ребенка, которого родила его подруга

Настоящий бразильский сериал с участием Винисиуса Тобиаса

10. Подпишут Мудрика и Погба? Почему Де Дзерби согласился работать в Марселе

Интересная версия прихода экс-коуча «Шахтера» в стан провансальцев обсуждается во Франции