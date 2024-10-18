Шанс для футзалисток, Манчестер и коучи, шок для Тобиаса, что с Довбиком?
Главные новости за 17 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 17 октября.
1. Отбор ЧМ-2025 по футзалу. Разгромная победа Украины, 4 гола Ковшик
Украинки обыграли Северную Ирландию
2А. Неожиданный фаворит на замену тен Хага в МЮ. Он тренирует украинца в АПЛ
«Красных дьяволов» может возглавить Томас Франк
2B. Хаби Алонсо может возглавить один из сильнейших клубов мира. И это не Реал
Именитый тренер может заменить Жузепа Гвардиолу в «Манчестер Сити»
3A. Потеря для Ромы. Довбик рискует пропустить матч с Интером
Артем имеет проблемы с коленом
3B. В Италии рассказали о состоянии Довбика перед игрой с Интером. Есть позитив
Украинский нападающий готовится принять участие в следующем матче
4A. Синнер во второй раз за неделю переиграл Джоковича и поборется за $6 млн
Янник выиграл у Новака в полуфинале выставочного турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде
4B. Алькарас и Надаль определили финалиста Six Kings Slam с безумными призовыми
Карлос переиграл легендарного Рафаэля в двух сетах на выставочном турнире в Эр-Рияде
5A. Волейболисты Решетиловки вышли в 1/16 финала Кубка Вызова
И во втором матче на Фарерских островах подопечные Андрея Левченко оказались сильнее
5B. Первая потеря украинцев в мужском Кубке Вызова
Волейболисты «Житичи-Полесья» неудачно съездили в Эстонию, проиграв оба матча 1/32 финала
6. Marca назвала самого выдающегося футболиста всех времен и вручила награду
Представители испанского издания прилетели в Майами, чтобы наградить Лионеля Месс
7. Стало известно, когда точно вернется на поле травмированный Цыганков
У украинского вингера «Жироны» есть шансы сыграть против «Хетафе»
7B. В Эвертоне коротко рассказали о состоянии Миколенко
Дайч рассказал о ситуации украинца
8. Определен самый высокооплачиваемый футболист 2024 года. Доход – $285 млн
Криштиану Роналду возглавил рейтинг Forbes
9. Игрок Шахтера узнал, что он не отец ребенка, которого родила его подруга
Настоящий бразильский сериал с участием Винисиуса Тобиаса
10. Подпишут Мудрика и Погба? Почему Де Дзерби согласился работать в Марселе
Интересная версия прихода экс-коуча «Шахтера» в стан провансальцев обсуждается во Франции
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