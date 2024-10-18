Звезда Ювентуса хочет убрать хитрый нюанс из своего контракта с туринцами
Соглашение защитника Данило может быть автоматически продлено
Бразильский защитник «Ювентуса» Данило ведет переговоры с «туринцами» по поводу интересного пункта в своем контракте.
Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, бразилец хочет убрать из своего соглашения пункт об обязательном продолжении сотрудничества. Отмечается, что сейчас контракт бразильца будет автоматически продлен, если тот сыграет в 50% матчей за сезон.
В то же время сообщается, что Данило обсуждает с руководством туринцев свое будущее, но стороны обсуждают эти вопросы отдельно от деталей предварительного соглашения.
Стоит отметить, что текущее соглашение Данило с туринским клубом действует до 30 июня 2025 года.
Ранее в «Ювентусе» окончательно определились с судьбой Поля Погба.
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