Италия17 октября 2024, 18:01 | Обновлено 17 октября 2024, 18:35
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В Ювентусе окончательно определились с судьбой Погба
Француз не убедил руководство туринцев
17 октября 2024, 18:01 | Обновлено 17 октября 2024, 18:35
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Руководство туринского «Ювентуса» работает над расторжением соглашения с французским полузащитником Полем Погба. Об этом пишет инсайдер Николо Скира.
По информации источника, несмотря на желание француза выступать за туринский клуб, в «Ювентусе» уже не рассчитывают на Поля и планируют расторгнуть соглашение в ближайшие недели.
Напомним, согласно решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) 31-летний француз имеет право вернуться к тренировкам в январе 2025 года, а с марта может играть.
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