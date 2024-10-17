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Италия
17 октября 2024, 18:01 | Обновлено 17 октября 2024, 18:35
516
0

В Ювентусе окончательно определились с судьбой Погба

Француз не убедил руководство туринцев

17 октября 2024, 18:01 | Обновлено 17 октября 2024, 18:35
516
0
В Ювентусе окончательно определились с судьбой Погба
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Руководство туринского «Ювентуса» работает над расторжением соглашения с французским полузащитником Полем Погба. Об этом пишет инсайдер Николо Скира.

По информации источника, несмотря на желание француза выступать за туринский клуб, в «Ювентусе» уже не рассчитывают на Поля и планируют расторгнуть соглашение в ближайшие недели.

Напомним, согласно решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) 31-летний француз имеет право вернуться к тренировкам в январе 2025 года, а с марта может играть.

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Поль Погба Ювентус чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A
Олег Вахоцкий Источник: Николо Скира
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