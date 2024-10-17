В Ювентусе окончательно определились с судьбой Погба

Руководство туринского «Ювентуса» работает над расторжением соглашения с французским полузащитником Полем Погба. Об этом пишет инсайдер Николо Скира.

По информации источника, несмотря на желание француза выступать за туринский клуб, в «Ювентусе» уже не рассчитывают на Поля и планируют расторгнуть соглашение в ближайшие недели.

Напомним, согласно решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) 31-летний француз имеет право вернуться к тренировкам в январе 2025 года, а с марта может играть.