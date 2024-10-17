Подпишут Мудрика и Погба? Почему Де Дзерби согласился работать в Марселе

Летом нынешнего года «Марсель» всерьез удивил всю футбольную Европу, когда объявил о назначении на пост главного тренера Роберто Де Дзерби. С итальянским наставником провансальцы подписали трехлетнее трудовое соглашение, дав понять, что связывают с ним надежды на грядущее возвращение «Марселя» на лидирующие позиции в Лиге 1.

«Марсель» является 9-кратным чемпионом Франции и по количеству титулов уступает лишь «Пари Сен-Жермен» (12) и «Сент-Этьену» (10). Однако в последнее время дела «бело-голубых» идут, мягко говоря, не очень хорошо. За последние три года с «Марселем» успели поработать уже шесть наставников, включая Де Дзерби, но не включая 46-летнего Жака Абардонадо, который на несколько матчей оказался временным «рулевым» команды в сентябре минувшего года в период «пересменки» между Марселино и Дженнаро Гаттузо.

В последний раз по состоянию на сегодняшний день «Марсель» становился чемпионом Франции в уже достаточно далеком сезоне-2009/10, а в плей-офф Лиги чемпионов провансальцы гостили в сезоне-2011/12, после чего лишь трижды заглядывали на этот праздник европейской футбольной жизни, когда в сезонах-2013/14, 2020/21 и 2022/23 являлись участниками группового этапа.

Все это, а также тотальная гегемония «Пари Сен-Жермен» во французском футболе, четко прослеживающаяся в последние годы, явно не говорят в пользу версии о том, что Роберто Де Дзерби в «Марселе» прельстила исключительно спортивная составляющая. Да, кто-то резонно сейчас может возразить, что итальянец – это отнюдь не персона в тренерском цехе калибра Жузепа Гвардиолы или Юргена Клоппа, и что в активе экс-наставника «Шахтера» к 45 годам есть только один титул в статусе наставника, да и тот весьма-весьма скромный (Суперкубок Украины-2021), однако в целом глупо спорить с тем, что Де Дзерби имеет существенный вес на континенте, пользуясь огромным авторитетом и уважением, прежде всего, среди своих коллег, которые точно лучше осознают и понимают все прелести и тягости этой работы, чем болельщики, журналисты и эксперты. Тот же Гвардиола перманентно не упускает возможностей в очередной раз похвалить Де Дзерби, хотя это и вызвало гневную реакцию у легендарного итальянского экс-тренера Фабио Капелло.

До прихода в «Марсель» Де Дзерби работал с «Брайтоном», а после ухода из стана «чаек» у Роберто были более чем привлекательные варианты с трудоустройством. Наиболее очевидным являлась «Бавария», но итальянец отказал немецкому гранду, и тот в конечном итоге решился довериться малоопытному на топ-уровне Венсану Компани.

Но почему же, не пожелав ехать в кризисный Мюнхен, Де Дзерби оказался в еще более проблемном и кризисном Марселе? Ответа на этот вопрос в публичной плоскости не существует, и дать его может только сам экс-коуч «Шахтера», но зато с недавних пор во французском медиапространстве активно циркулирует любопытная версия...

Ее озвучил 39-летний экс-журналист телеканала L'Equipe Тибо Везириан, успевший также поработать в ряде других французских средствах массовой информации, связанных с футболом. Сразу оговоримся, что во Франции Везириан имеет неоднозначную репутацию: кто-то доверяет его инсайдам и считает их более чем правдивыми, но есть и те, кто полагает, что Тибо банально хайпует на футбольной тематике, имея определенные каналы информации, и что для него куда важнее просто выдать громкую сенсацию, имея на то минимальные основания, чем перепроверять ее во множестве источников, как заведено в классических канонах журналистики.

Как бы там ни было, а Везириан утверждает, что приход Роберто Де Дзерби на пост главного тренера «Марселя» напрямую связан с грядущими кардинальными переменами в этом клубе. Они, если доверять журналисту, будут касаться позиций высшего руководства и собственника провансальцев.

Сейчас 95% акций «Марселя» принадлежат 71-летнему американскому бизнесмену и филантропу Фрэнку Маккорту. Он выкупил указанную выше долю во французском клубе за 50 миллионов евро осенью 2016 года у французской предпринимательницы российского происхождения Маргариты Луи-Дрейфус – вдовы известного французского миллионера Робера Луи-Дрейфуса, который скончался еще в 2009 году после продолжительной борьбы с лейкемией.

Везириан утверждает, что Маккорту в целом надоел проект «Марселя», у которого он не видит очевидных коммерческих плюсов для себя, а потому американец якобы давно оценивает возможность продажи клуба. При этом, по данным экс-журналист телеканала L'Equipe, интерес к покупке провансальцев проявляют в Саудовской Аравии. От кого конкретно он исходит Везириан не сообщает, однако несложно догадаться, что речь идет о структурах, напрямую связанных с Суверенным фондом Саудовской Аравии, ключевой фигурой в котором является наследным принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, сын нынешнего короля Саудовской Аравии и фактический руководитель государства, учитывая проблемы со здоровьем, которые испытывает его отец 88-летний Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

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Приход Де Дзерби, как предполагает Везириан, был напрямую связан с грядущими переменами в «Марселе». Отмечается, что Роберто соглашался поучаствовать в проекте только потому, что итальянцу был представлен перспективный план развития клуба и команды, в котором, среди прочего, предусматривается и выделение существенных сумм на трансферном рынке для подписания новичков и усиления состава.

«Де Дзерби, насколько я знаю от своего источника информации, близкого к потенциальным покупателям «Mарселя», пользуется у них большим уважением. Всем нравится его профиль, его имя. Когда вы приглашаете в «Марсель» тренера, который входит в десятку самых дорогих специалистов Европы, это происходит потому, что вы делаете ставку на него в долгосрочной перспективе», – отметил Везириан во время недавнего общения со своими подписчиками.

«Я не думаю, что Де Дзерби пробудет в «Марселе» лишь один год, как Сампаоли или Тудор. Но если ему солгали о долгосрочном проекте клуба, он также имеет право уйти самостоятельно без выплаты какой-либо компенсации. Если Де Дзерби не получит обещанного, но его позовут в хороший клуб, то нынешнему сотрудничеству с «Марселем» придет конец. Но я все-таки думаю, что Роберто здесь для того, чтобы что-то построить и что он получит обещанные ресурсы в ближайшие месяцы. В противном случае он не пришел бы только ради прекрасных глаз болельщиков», – заключил журналист.

Покупка «Марселя» может стать для саудитов очередной отличной инвестицией в улучшение имиджа государства на европейском континенте. Это также может быть выгодным шагом с точки зрения политики, так как в Марселе проживает большое число иммигрантов из арабских стран, влиять на взгляды и общественную позицию которых посредством футбола будет совершенно нелишним для инвесторов из Саудовской Аравии, о чем информирует Везириан.

В конце концов, журналист абсолютно уверен, что вскоре проект по смене собственника «Марселя» будет реализован успешно, что поможет Роберто Де Дзерби получить солидный трансферный фонд и впервые попробовать реализовать свои тренерские идеи и амбиции, не имея никаких существенных ограничений при подборе футболистов. Именно это обстоятельство, по сути, и стало определяющим фактором, склонившим Де Дзерби к переезду в Марсель.

«На прошлой неделе я снова говорил об этом с людьми из политических кругов, они сказали мне, что четыре последних года очень раздражают болельщиков «Марселя», но они также сказали мне, что в бизнесе это не является чем-то исключительным. Человек, который следит за этим вопросом, сказал мне не волноваться и что все будет сделано. Работа по выходу Маккорта из «Марселя» ведется, сейчас все делается в личных интересах каждого. И все должно согласоваться, прежде чем о сделке объявят официально», – отметил Везириан.

Сложно сказать, насколько инсайды Тибо Везириана оправдаются и будут ли они реализованы в реальной жизни, однако уже сейчас вокруг «Марселя» начинают появляться громкие трансферные слухи. В частности, ряд источников связывает с переездом в стан провансальцев чемпиона мира-2018 Поля Погба, который готовится вернуться в игру после допинговой дисквалификации, другие же сватают во Францию украинского вингера и одного из наиболее дорогих новичков в истории «Челси» Михаила Мудрика.

Согласитесь, подобные трансферы, если они состоятся, станут демонстрацией существенных амбиций «Марселя», а также подтвердят домыслы о том, что в этом клубе что-то будет кардинально меняться. И вполне возможно, что это «что-то» напрямую связано с приходом инвесторов из Саудовской Аравии, которые лишний раз получат возможность «утереть нос» своим конкурентам по ближневосточному региону из Катара, являющимися собственниками и ключевыми спонсорами ПСЖ. Да и о других, в частности, политических, вистах для саудитов, на чем делает акцент Везириан, забывать не стоит…