ОФИЦИАЛЬНО. Де Дзерби – главный тренер Марселя

Французский «Марсель» официально объявил о подписании контракта с Роберто Де Дзерби.

Трудовое соглашение с итальянским тренером заключено на следующие три сезона.

Роберто Де Дзерби прежде успешно работал, в частности, в английском «Брайтоне», донецком «Шахтере» и итальянском «Сассуоло».

В своем первом сезоне в Англии Де Дзерби помог «чайкам» занять 6-е место в Премьер-лиге, лучшее в истории клуба,

«Мне не терпится помочь клубу вернуть себе то положение, которого он заслуживает», – сказал Де Дзерби.

В прошлом сезоне «Марсель» финишировал восьмым в турнирной таблице чемпионата Франции и остался без еврокубков.

Ранее сообщалось, что итальянец может возглавить «Ливерпуль», «Барселону» или «Баварию», но все эти клубы назначили других главных тренеров.