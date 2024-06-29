ОФИЦИАЛЬНО. Де Дзерби – главный тренер Марселя
Контракт подписан на 3 года
Французский «Марсель» официально объявил о подписании контракта с Роберто Де Дзерби.
Трудовое соглашение с итальянским тренером заключено на следующие три сезона.
Роберто Де Дзерби прежде успешно работал, в частности, в английском «Брайтоне», донецком «Шахтере» и итальянском «Сассуоло».
В своем первом сезоне в Англии Де Дзерби помог «чайкам» занять 6-е место в Премьер-лиге, лучшее в истории клуба,
«Мне не терпится помочь клубу вернуть себе то положение, которого он заслуживает», – сказал Де Дзерби.
В прошлом сезоне «Марсель» финишировал восьмым в турнирной таблице чемпионата Франции и остался без еврокубков.
Ранее сообщалось, что итальянец может возглавить «Ливерпуль», «Барселону» или «Баварию», но все эти клубы назначили других главных тренеров.
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