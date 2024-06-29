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Франция
29 июня 2024, 23:25 | Обновлено 29 июня 2024, 23:47
804
3

ОФИЦИАЛЬНО. Де Дзерби – главный тренер Марселя

Контракт подписан на 3 года

29 июня 2024, 23:25 | Обновлено 29 июня 2024, 23:47
804
3
ОФИЦИАЛЬНО. Де Дзерби – главный тренер Марселя
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Французский «Марсель» официально объявил о подписании контракта с Роберто Де Дзерби.

Трудовое соглашение с итальянским тренером заключено на следующие три сезона.

Роберто Де Дзерби прежде успешно работал, в частности, в английском «Брайтоне», донецком «Шахтере» и итальянском «Сассуоло».

В своем первом сезоне в Англии Де Дзерби помог «чайкам» занять 6-е место в Премьер-лиге, лучшее в истории клуба,

«Мне не терпится помочь клубу вернуть себе то положение, которого он заслуживает», – сказал Де Дзерби.

В прошлом сезоне «Марсель» финишировал восьмым в турнирной таблице чемпионата Франции и остался без еврокубков.

Ранее сообщалось, что итальянец может возглавить «Ливерпуль», «Барселону» или «Баварию», но все эти клубы назначили других главных тренеров.

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Марсель чемпионат Франции по футболу Брайтон Роберто Де Дзерби
Владимир Клепач Источник: ФК Марсель
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Комментарии 3
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PUMA
А, разговоров то было,всем так нужен был(Ливерпуль,Барселона,Ювентус) 
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+2
Виктор Войцеховский
А крики были. Ливер. Нет Барса. Нет МЮ. Все оказалось сильно проще 
Ответить
+1
Serhii P.
Змінив середняка англійської Прем'єр Ліги на середняка французького чемпіонату. Кар"єра пішла вниз?
Ответить
+1
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