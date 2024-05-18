Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, кого может возглавить Де Дзерби после ухода из Брайтона
Англия
18 мая 2024, 22:40 |
1028
2

Стало известно, кого может возглавить Де Дзерби после ухода из Брайтона

У именитого наставника есть три варианта продолжения карьеры

18 мая 2024, 22:40 |
1028
2
Стало известно, кого может возглавить Де Дзерби после ухода из Брайтона
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби п

Сегодня, 18 мая, «Брайтон» объявил об уходе главного тренера Роберто Де Дзерби после завершения текущего сезона.

По информации Fichajes, в приглашении итальянского тренера заинтересован английский «Манчестер Юнайтед», который предположительно уволит главного тренера Эрика тен Хага. Еще одним вариантом продолжения карьеры для Де Дзерби является «Барселона», особенно учитывая недавний конфликт Хави и Лапорта. «Милан» также внимательно следит за ситуацией вокруг итальянского тренера.

В последнее время многие СМИ связывали будущее Роберто с «Баварией», однако немецкий журналист Флориан Плеттенберг заявил, что обе стороны отказались от такой идеи.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Де Дзерби покинет Брайтон в конце сезона. Кого возглавит?
Тренер Челси: «Не будем праздновать пятое или шестое место в АПЛ»
Мостовой объяснил, благодаря чему Мудрик попал в такой клуб, как Челси
Роберто Де Дзерби Манчестер Юнайтед Барселона Милан назначение тренера Серия A чемпионат Италии по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свёнтек разобралась с Соболенко, в третий раз выиграв турнир в Риме
Теннис | 18 мая 2024, 19:37 14
Свёнтек разобралась с Соболенко, в третий раз выиграв турнир в Риме
Свёнтек разобралась с Соболенко, в третий раз выиграв турнир в Риме

Первая ракетка мира во второй раз за две недели обыграла главную конкурентку

Лунин заинтересовал легендарный клуб и финалиста ЛЧ. Андрею нашли замену
Футбол | 18 мая 2024, 06:55 1
Лунин заинтересовал легендарный клуб и финалиста ЛЧ. Андрею нашли замену
Лунин заинтересовал легендарный клуб и финалиста ЛЧ. Андрею нашли замену

Украинцем интересуются «Милан», «Наполи» и «Боруссия Дортмунд»

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 18.05.2024, 22:47
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бразильский футболист Шахтера признался, кто лучший игрок сборной Украины
Футбол | 18.05.2024, 00:42
Бразильский футболист Шахтера признался, кто лучший игрок сборной Украины
Бразильский футболист Шахтера признался, кто лучший игрок сборной Украины
Вестерло проиграл дома Мехелену. Сидорчук отыграл полный матч
Футбол | 18.05.2024, 23:20
Вестерло проиграл дома Мехелену. Сидорчук отыграл полный матч
Вестерло проиграл дома Мехелену. Сидорчук отыграл полный матч
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
чим він іменитий? Які титули здобув, крім чемпіонства з "Шахтарем", що є нескладно.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Владимир Кличко и Леннокс Льюис встретились перед боем Усик – Фьюри
ФОТО. Владимир Кличко и Леннокс Льюис встретились перед боем Усик – Фьюри
17.05.2024, 13:46 7
Бокс
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
17.05.2024, 07:01 13
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
17.05.2024, 08:41
Футбол
Фьюри признался, почему отказался проводить дуэль взглядов с Усиком
Фьюри признался, почему отказался проводить дуэль взглядов с Усиком
17.05.2024, 06:31 7
Бокс
ФОТО. Джошуа перед мегафайтом в Эр-Рияде встретился с Владимиром Кличко
ФОТО. Джошуа перед мегафайтом в Эр-Рияде встретился с Владимиром Кличко
18.05.2024, 10:25
Бокс
Лунин рассказал Анчелотти о своем решении, если Куртуа сыграет в финале ЛЧ
Лунин рассказал Анчелотти о своем решении, если Куртуа сыграет в финале ЛЧ
18.05.2024, 07:33 8
Футбол
Прокол организаторов. Вес Усика на взвешивании был объявлен неправильно
Прокол организаторов. Вес Усика на взвешивании был объявлен неправильно
18.05.2024, 01:17 5
Бокс
Вот это поворот! Хави разозлил своим поступком Лапорту и будет уволен
Вот это поворот! Хави разозлил своим поступком Лапорту и будет уволен
17.05.2024, 11:01 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем