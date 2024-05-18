Стало известно, кого может возглавить Де Дзерби после ухода из Брайтона
У именитого наставника есть три варианта продолжения карьеры
Сегодня, 18 мая, «Брайтон» объявил об уходе главного тренера Роберто Де Дзерби после завершения текущего сезона.
По информации Fichajes, в приглашении итальянского тренера заинтересован английский «Манчестер Юнайтед», который предположительно уволит главного тренера Эрика тен Хага. Еще одним вариантом продолжения карьеры для Де Дзерби является «Барселона», особенно учитывая недавний конфликт Хави и Лапорта. «Милан» также внимательно следит за ситуацией вокруг итальянского тренера.
В последнее время многие СМИ связывали будущее Роберто с «Баварией», однако немецкий журналист Флориан Плеттенберг заявил, что обе стороны отказались от такой идеи.
⚠️ Confirmed from all parties involved that Roberto De Zerbi will not become the new coach at FC Bayern!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 18, 2024
Saga continues and time is running for Bayern as many players from the current squad and potential new signings want to know who the new coach will be.@SkySportDE 🇮🇹 pic.twitter.com/D6ylakIkNA
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