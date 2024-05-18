Стало известно, кого может возглавить Де Дзерби после ухода из Брайтона

Сегодня, 18 мая, «Брайтон» объявил об уходе главного тренера Роберто Де Дзерби после завершения текущего сезона.

По информации Fichajes, в приглашении итальянского тренера заинтересован английский «Манчестер Юнайтед», который предположительно уволит главного тренера Эрика тен Хага. Еще одним вариантом продолжения карьеры для Де Дзерби является «Барселона», особенно учитывая недавний конфликт Хави и Лапорта. «Милан» также внимательно следит за ситуацией вокруг итальянского тренера.

В последнее время многие СМИ связывали будущее Роберто с «Баварией», однако немецкий журналист Флориан Плеттенберг заявил, что обе стороны отказались от такой идеи.