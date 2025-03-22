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  4. Динамо нацелилось на два трансфера. Среди них – результативный бразилец
Украина. Премьер лига
22 марта 2025, 13:01 | Обновлено 22 марта 2025, 13:40
1458
2

Динамо нацелилось на два трансфера. Среди них – результативный бразилец

Богдан Михайличенко и Хуан Альвина Беззера привлекают внимание киевского клуба

22 марта 2025, 13:01 | Обновлено 22 марта 2025, 13:40
1458
2
Динамо нацелилось на два трансфера. Среди них – результативный бразилец
ФК Александрия. Безерра

Киевское «Динамо» интересуется двумя игроками из Украинской Премьер-лиги, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, речь идет о бразильском вингере «Александрии» Хуане Альвине Безерре и украинском защитнике житомирского «Полесья» Богдане Михайличенко.

В текущем сезоне Хуан Альвина Беззера провел 22 матча на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 5 ассистов.

В текущем сезоне Богдан Михайличенко провел 22 матча на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что у «Динамо» окончательно сорвался трансфер хавбека.

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Богдан Михайличенко Хуан Альвина Безерра Полесье Житомир Александрия Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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Комментарии 2
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Gargantua81
Безерра это очень толково, а по поводу Михайличенко я ничего не понял.
Зачем?  неужели по Вивчаренко есть предложения?  Вивчаренко один из немногих кто заметно прогрессирует, но не сказал бы, что это готовый игрок на выход.
огорчает меня деградация Дубинчака. Потенциал у него хороший, но что то не складывается, а годы то идут.
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+2
Перець
Вже взяли Гереро 
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+1
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