Динамо нацелилось на два трансфера. Среди них – результативный бразилец

Киевское «Динамо» интересуется двумя игроками из Украинской Премьер-лиги, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, речь идет о бразильском вингере «Александрии» Хуане Альвине Безерре и украинском защитнике житомирского «Полесья» Богдане Михайличенко.

В текущем сезоне Хуан Альвина Беззера провел 22 матча на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 5 ассистов.

В текущем сезоне Богдан Михайличенко провел 22 матча на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что у «Динамо» окончательно сорвался трансфер хавбека.