Динамо нацелилось на два трансфера. Среди них – результативный бразилец
Богдан Михайличенко и Хуан Альвина Беззера привлекают внимание киевского клуба
Киевское «Динамо» интересуется двумя игроками из Украинской Премьер-лиги, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, речь идет о бразильском вингере «Александрии» Хуане Альвине Безерре и украинском защитнике житомирского «Полесья» Богдане Михайличенко.
В текущем сезоне Хуан Альвина Беззера провел 22 матча на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 5 ассистов.
В текущем сезоне Богдан Михайличенко провел 22 матча на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Ранее сообщалось о том, что у «Динамо» окончательно сорвался трансфер хавбека.
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