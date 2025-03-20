Легендарный клуб летом хочет купить Мудрика. Дают солидные деньги

Один из самых титулованных клубов Англии и Европы «Манчестер Юнайтед» интересуется звездой сборной Украины.

По информации портала Todo Fichajes, «Красные дьяволы» рассматривают трансфер вингера «Челси» Михаила Мудрика. Главный тренер «МЮ» Рубен Аморим хочет обновить фланги атаки команды, ему нравятся игровые качества украинца.

«МЮ» готовится предложить за Мудрика 40-50 миллионов евро, если украинец будет оправдан в допинговом скандале. Сам футболист не против изменений в своей футбольной карьере.

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.