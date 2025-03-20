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  4. Легендарный клуб летом хочет купить Мудрика. Дают солидные деньги
Англия
20 марта 2025, 18:42 |
3235
10

Легендарный клуб летом хочет купить Мудрика. Дают солидные деньги

Украинцем заинтересовался «МЮ»

20 марта 2025, 18:42 |
3235
10
Легендарный клуб летом хочет купить Мудрика. Дают солидные деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Один из самых титулованных клубов Англии и Европы «Манчестер Юнайтед» интересуется звездой сборной Украины.

По информации портала Todo Fichajes, «Красные дьяволы» рассматривают трансфер вингера «Челси» Михаила Мудрика. Главный тренер «МЮ» Рубен Аморим хочет обновить фланги атаки команды, ему нравятся игровые качества украинца.

«МЮ» готовится предложить за Мудрика 40-50 миллионов евро, если украинец будет оправдан в допинговом скандале. Сам футболист не против изменений в своей футбольной карьере.

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

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трансферы АПЛ трансферы Манчестер Юнайтед Челси Михаил Мудрик
Дмитрий Олейник Источник: Todofichajes.com
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Комментарии 10
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Kamatozzza
Коли ці ідіоти 2 пробу відкриють?
Що це за брєд
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+4
AK.228
Было бы хорошо для начало - оправдание в допинге 
Ответить
+2
Boodya
Пане Дмитре, ще не оприлюднено пробу Б, а ви вже десь знайшли жовту новину про зацікавленість.
Не потрібно так, це не є професійною спортивною журналістикою
Ответить
+1
COBA
Це як в старому одеському анекдоті - я вас так боюсь, як ви мене хочете))))))
Ответить
+1
Saar
Та Баєр же, тепер МЮ🤣🤣🤣
Навіть , коли він так-сяк грав, то ніхто не хотів купляти, а тут на тобі, мельдонієвий всім потрібний🤣🤣🤣
Ответить
+1
Battersea
Вместе с  анализом мочи В?
Ответить
0
Павло
Млять, он на парканах багато чого пишуть - вказуйте це, як "джерело інформації". Не журналісти, а клоуни-самоучки
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0
Олександр
Вже набридли ці байки..Він нікому не потрібен .так само як судаков.вже хоч Матвієнко залишили в спокої
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-2
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