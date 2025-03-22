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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Уругвай
22.03.2025 01:30 – FT 0 : 1
Аргентина
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Чемпионат мира
22 марта 2025, 13:18 | Обновлено 22 марта 2025, 13:34
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0

Уругвай – Аргентина – 0:1. Месси вне заявки, удаление гостей. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 13-го тура отбора к чемпионату мира 2026

22 марта 2025, 13:18 | Обновлено 22 марта 2025, 13:34
207
0
Уругвай – Аргентина – 0:1. Месси вне заявки, удаление гостей. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Уругвай – Аргентина

22 марта состоялся матч 13-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Южной Америки, в котором сыграли сборные Уругвая и Аргентины. Гости победили соперника с минимальным счетом 1:0.

В первом тайме зрители голов не увидели, во второй половине встречи единственный мяч на свой счет записал нападающий Тьяго Альмада. На последних минутах встречи Нико Гонсалес оставил гостей в меньшинстве, так как получил красную карточку за нарушение. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не попал в заявку на этот поединок из-за повреждения.

Уругвай занимает четвертое место, в активе команды – 20 баллов. Сборная Аргентины набрала 28 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на шесть пунктов.

Квалификация ЧМ-2026 в Южной Америке, 13-й тур. 22 марта

Уругвай – Аргентина – 0:1

Гол: Альмада, 68

Удаление: Гонсалес, 90+5 (Аргентина)

Видеообзор матча:

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Тьяго Альмада (Аргентина).
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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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