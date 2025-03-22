22 марта состоялся матч 13-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Южной Америки, в котором сыграли сборные Уругвая и Аргентины. Гости победили соперника с минимальным счетом 1:0.

В первом тайме зрители голов не увидели, во второй половине встречи единственный мяч на свой счет записал нападающий Тьяго Альмада. На последних минутах встречи Нико Гонсалес оставил гостей в меньшинстве, так как получил красную карточку за нарушение. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не попал в заявку на этот поединок из-за повреждения.

Уругвай занимает четвертое место, в активе команды – 20 баллов. Сборная Аргентины набрала 28 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на шесть пунктов.

Квалификация ЧМ-2026 в Южной Америке, 13-й тур. 22 марта

Уругвай – Аргентина – 0:1

Гол: Альмада, 68

Удаление: Гонсалес, 90+5 (Аргентина)

Видеообзор матча: