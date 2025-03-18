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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Уругвай
22.03.2025 01:30 - : -
Аргентина
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18 марта 2025, 20:51 | Обновлено 18 марта 2025, 20:55
133
1

Уругвай – Аргентина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 22 марта в 01:30 по Киеву

18 марта 2025, 20:51 | Обновлено 18 марта 2025, 20:55
133
1
Уругвай – Аргентина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Уругвай

В субботу, 22 марта, состоится матч квалификации чемпионата мира Уругвай – Аргентина. Встреча пройдёт на стадионе «Сентенерио» в Монтевидео.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Уругвай

Сборная Уругвая после довольно неожиданного поражения от сборной Перу (0:1), сыграла вничью со сборной Эквадора (0:0), обыграла сборную Колумбии (3:2) и разделила очки со сборной Бразилии (1:1). Команда набрала 20 очков и в турнирной таблице занимает второе место. До сборной Аргентины 5 баллов. Победа в домашнем матче станет отличным способом сократить отставание от лидера. Хотя первое место в турнире особых привилегий не даст, но потешит самолюбие.

Аргентина

Аргентина перед матчем со сборной Уругвая проиграла сборной Парагвая (1:2) и одолела сборную Перу (1:0). У аргентинцев будут непростые матчи, вед после визита в Уругвай им предстоит сражение со сборной Бразилии. В этих матчах сборной не сможет помочь Лионель Месси. Легендарный футболист травмировался. Но и без него в составе действующих чемпионов мира достаточно высококлассных и квалифицированных игроков.

Личные встречи

Первая встреча команд в этом отборочном турнире закончилась победой сборной Уругвая со счетом 2:0. Из последних пяти очных матчей сборная Аргентины выиграла три. Еще один матч закончился вничью.

Уругвай – Аргентина: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах отбора к ЧМ-2026 сборная Уругвая забивала в среднем по 1,83 гола за игру. Средняя результативность сборной Аргентины в гостях составляет 1,5 гола за матч. Аргентина единственная из всех команд, у которой плюсовая разница забитых и пропущенных мячей в матчах на чужом поле.

Прогноз

Сборная Уругвая попробует отобрать очки у лидера. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,55.

Прогноз Sport.ua
Уругвай
22 марта 2025 -
01:30
Аргентина
Тотал больше 2,5 2,55 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
Те, що на ЧС-2026 виходить відразу шість команд, знизило відповідальність за результат. В цьому відборі багато несподіваних результатів і поразок лідерів, які особливо на загальну картину не впливають. Ціна помилки суттєво знизилась 
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