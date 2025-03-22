Аргентина без Месси переиграла Уругвай в квалификации ЧМ-2026

Сборная Аргентины переиграла команду Уругвая (1:0) в квалификации чемпионата мира 2026. Команды провели игру на стадионе «Сентенерио» в Монтевидео.

Единственный гол забил хавбек Тьяго Альмада с передачи Хулиана Альвареса на 68-й минуте. В конце игры Николас Гонсалес, вышедший на замену, получил красную карточку.

Капитан аргентинской команды Лионель Месси не попал в заявку на матч из-за травмы.

Сборная Эквадора выиграла у команды Венесуэлы (2:1). Нападающий Эннер Валенсия оформил дубль. На 70-й минуте он мог оформить хет-трик, но не реализовал пенальти. Венесуэльцы в компенсированное время отыграли один мяч, который забил Жондер Кадис.

Аргентинцы набрали 28 очков и лидируют в отборочной зоне Южной Америки, Уругвай занимает 4-ю позицию (20 очков).

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

22 марта, Монтевидео (Уругвай)

Уругвай – Аргентина – 0:1

Гол: Тьяго Альмада, 68

Эквадор – Венесуэла – 2:1

Голы: Эннер Валенсия, 39, 46 – Жондер Кадис, 90+1

Турнирная таблица