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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Эквадор
21.03.2025 23:00 – FT 2 : 1
Венесуэла
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Чемпионат мира
22 марта 2025, 06:56 | Обновлено 22 марта 2025, 07:21
497
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Аргентина без Месси переиграла Уругвай в квалификации ЧМ-2026

Единственный гол забил хавбек Тьяго Альмада с передачи Хулиана Альвареса

22 марта 2025, 06:56 | Обновлено 22 марта 2025, 07:21
497
0
Аргентина без Месси переиграла Уругвай в квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Аргентины переиграла команду Уругвая (1:0) в квалификации чемпионата мира 2026. Команды провели игру на стадионе «Сентенерио» в Монтевидео.

Единственный гол забил хавбек Тьяго Альмада с передачи Хулиана Альвареса на 68-й минуте. В конце игры Николас Гонсалес, вышедший на замену, получил красную карточку.

Капитан аргентинской команды Лионель Месси не попал в заявку на матч из-за травмы.

Сборная Эквадора выиграла у команды Венесуэлы (2:1). Нападающий Эннер Валенсия оформил дубль. На 70-й минуте он мог оформить хет-трик, но не реализовал пенальти. Венесуэльцы в компенсированное время отыграли один мяч, который забил Жондер Кадис.

Аргентинцы набрали 28 очков и лидируют в отборочной зоне Южной Америки, Уругвай занимает 4-ю позицию (20 очков).

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

22 марта, Монтевидео (Уругвай)

Уругвай – Аргентина – 0:1

Гол: Тьяго Альмада, 68

Эквадор – Венесуэла – 2:1

Голы: Эннер Валенсия, 39, 46 – Жондер Кадис, 90+1

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аргентина 13 9 1 3 22 - 7 28
2 Эквадор 13 7 4 2 13 - 5 22
3 Бразилия 13 6 3 4 19 - 12 21
4 Уругвай 13 5 5 3 17 - 10 20
5 Парагвай 13 5 5 3 9 - 7 20
6 Колумбия 13 5 4 4 16 - 12 19
7 Боливия 13 4 1 8 14 - 30 13
8 Венесуэла 13 2 6 5 12 - 17 12
9 Перу 13 2 4 7 6 - 16 10
10 Чили 13 2 3 8 9 - 21 9
Полная таблица

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Джондер Кадис (Венесуэла).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Эннер Валенсия (Эквадор).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Эннер Валенсия (Эквадор).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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