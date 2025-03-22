Аргентина без Месси переиграла Уругвай в квалификации ЧМ-2026
Единственный гол забил хавбек Тьяго Альмада с передачи Хулиана Альвареса
Сборная Аргентины переиграла команду Уругвая (1:0) в квалификации чемпионата мира 2026. Команды провели игру на стадионе «Сентенерио» в Монтевидео.
Единственный гол забил хавбек Тьяго Альмада с передачи Хулиана Альвареса на 68-й минуте. В конце игры Николас Гонсалес, вышедший на замену, получил красную карточку.
Капитан аргентинской команды Лионель Месси не попал в заявку на матч из-за травмы.
Сборная Эквадора выиграла у команды Венесуэлы (2:1). Нападающий Эннер Валенсия оформил дубль. На 70-й минуте он мог оформить хет-трик, но не реализовал пенальти. Венесуэльцы в компенсированное время отыграли один мяч, который забил Жондер Кадис.
Аргентинцы набрали 28 очков и лидируют в отборочной зоне Южной Америки, Уругвай занимает 4-ю позицию (20 очков).
Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка
22 марта, Монтевидео (Уругвай)
Уругвай – Аргентина – 0:1
Гол: Тьяго Альмада, 68
Эквадор – Венесуэла – 2:1
Голы: Эннер Валенсия, 39, 46 – Жондер Кадис, 90+1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аргентина
|13
|9
|1
|3
|22 - 7
|28
|2
|Эквадор
|13
|7
|4
|2
|13 - 5
|22
|3
|Бразилия
|13
|6
|3
|4
|19 - 12
|21
|4
|Уругвай
|13
|5
|5
|3
|17 - 10
|20
|5
|Парагвай
|13
|5
|5
|3
|9 - 7
|20
|6
|Колумбия
|13
|5
|4
|4
|16 - 12
|19
|7
|Боливия
|13
|4
|1
|8
|14 - 30
|13
|8
|Венесуэла
|13
|2
|6
|5
|12 - 17
|12
|9
|Перу
|13
|2
|4
|7
|6 - 16
|10
|10
|Чили
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
События матча
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