21 марта состоялся матч 13-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Южной Америки – на поле встретились сборные Эквадора и Венесуэлы. Хозяева одолели соперника со счетом 2:1.

В первом тайме нападающий Эннер Валенсия вывел Эквадор вперед, а в начале второй половины игры оформил дубль. На 70-й минуте футболист мог забить третий мяч, однако не реализовал пенальти. Гости сократили отставание на 90+1-й минуте, но сравнять счет не сумели.

Эквадор набрал 22 балла и занимает второе место в турнирной таблице. Венесуэла разместилась на восьмой позиции, в активе команды – 12 очков.

Квалификация ЧМ-2026 в Южной Америки, 13-й тур. 21 марта

Эквадор – Венесуэла – 2:1

Голы: Валенсия, 39, 46 – Кадис, 90+1

Нереализованный пенальти: Валенсия, 70

Видеообзор матча: