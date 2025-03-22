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Эквадор
21.03.2025 23:00 – FT 2 : 1
Венесуэла
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Чемпионат мира
22 марта 2025, 12:59 | Обновлено 22 марта 2025, 13:26
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Эквадор – Венесуэла – 2:1. Дубль Валенсии, незабитый пенальти. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 13-го тура отбора к чемпионату мира 2026

22 марта 2025, 12:59 | Обновлено 22 марта 2025, 13:26
52
0
Эквадор – Венесуэла – 2:1. Дубль Валенсии, незабитый пенальти. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Эквадора

21 марта состоялся матч 13-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Южной Америки – на поле встретились сборные Эквадора и Венесуэлы. Хозяева одолели соперника со счетом 2:1.

В первом тайме нападающий Эннер Валенсия вывел Эквадор вперед, а в начале второй половины игры оформил дубль. На 70-й минуте футболист мог забить третий мяч, однако не реализовал пенальти. Гости сократили отставание на 90+1-й минуте, но сравнять счет не сумели.

Эквадор набрал 22 балла и занимает второе место в турнирной таблице. Венесуэла разместилась на восьмой позиции, в активе команды – 12 очков.

Квалификация ЧМ-2026 в Южной Америки, 13-й тур. 21 марта

Эквадор – Венесуэла – 2:1

Голы: Валенсия, 39, 46 – Кадис, 90+1

Нереализованный пенальти: Валенсия, 70

Видеообзор матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Джондер Кадис (Венесуэла).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Эннер Валенсия (Эквадор).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Эннер Валенсия (Эквадор).
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ЧМ-2026 по футболу сборная Эквадора по футболу сборная Венесуэлы по футболу Эннер Валенсия видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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