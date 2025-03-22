Сын легендарного тренера может перейти в Реал Сосьедад

Аргентинский нападающий «Наполи» Джованни Симеоне привлекает внимание «Реала Сосьедад», сообщает Fichajes.

По информации источника, 29-летний нападающий, который получает крайне мало игрового времени в итальянском клубе, намерен сменить обстановку. Переговоры еще не начались, но что игрок, что испанский клуб заинтересованы в сотрудничестве.

Джовани Симеоне является сыном легендарного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

Ранее сообщалось о том, что Диего Симеоне назвал команду, играющую в лучший футбол.