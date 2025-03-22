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Испания
22 марта 2025, 13:12 |
447
0

Сын легендарного тренера может перейти в Реал Сосьедад

Джованни Симеоне привлекает внимание испанского клуба

22 марта 2025, 13:12 |
447
0
Сын легендарного тренера может перейти в Реал Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Симеоне

Аргентинский нападающий «Наполи» Джованни Симеоне привлекает внимание «Реала Сосьедад», сообщает Fichajes.

По информации источника, 29-летний нападающий, который получает крайне мало игрового времени в итальянском клубе, намерен сменить обстановку. Переговоры еще не начались, но что игрок, что испанский клуб заинтересованы в сотрудничестве.

Джовани Симеоне является сыном легендарного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

Ранее сообщалось о том, что Диего Симеоне назвал команду, играющую в лучший футбол.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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