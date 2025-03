Симеоне назвал команду, играющую в лучший футбол

Аргентинский коуч мадридского «Атлетико» Диего Симеоне назвал команду, которая играет в лучший футбол:

«Я уже говорил это раньше и могу повторить сегодня: «Барселона» – это команда, которая играет в лучший футбол».

«Это также команда, которая сочетает в себе лучшую командную игру, а также имеет выдающихся игроков на индивидуальном уровне».

«Барселона» идет на 1-м месте Ла лиги, имея 60 очков и матч в запасе. В Лиге чемпионов «сине-гранатовых» ждет двухматчевое противостояние с дортмундской «Боруссией» в рамках 1/4 финала.

