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  4. Симеоне назвал команду, играющую в лучший футбол
Испания
17 марта 2025, 22:42 |
578
0

Симеоне назвал команду, играющую в лучший футбол

Аргентинский коуч выделил каталонскую «Барселону»

17 марта 2025, 22:42 |
578
0
Симеоне назвал команду, играющую в лучший футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Аргентинский коуч мадридского «Атлетико» Диего Симеоне назвал команду, которая играет в лучший футбол:

«Я уже говорил это раньше и могу повторить сегодня: «Барселона» – это команда, которая играет в лучший футбол».

«Это также команда, которая сочетает в себе лучшую командную игру, а также имеет выдающихся игроков на индивидуальном уровне».

«Барселона» идет на 1-м месте Ла лиги, имея 60 очков и матч в запасе. В Лиге чемпионов «сине-гранатовых» ждет двухматчевое противостояние с дортмундской «Боруссией» в рамках 1/4 финала.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нашла замену Левандовски.

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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