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Испания
18 марта 2025, 07:31 | Обновлено 18 марта 2025, 08:09
284
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Атлетико возглавил клуб, который хотел Дячука

Габи трудоустроился в «Сарагосе»

18 марта 2025, 07:31 | Обновлено 18 марта 2025, 08:09
284
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Атлетико возглавил клуб, который хотел Дячука
ФК Сарагоса. Габи

Бывший игрок мадридского «Атлетико» Габи возглавил первую взрослую команду в своей карьере. Легендарный футболист трудоустроился в «Сарагосе».

Контракт с коллективом из Сегунды подписан до конца текущего сезона. Детали соглашения стороны не разглашают.

За время своей профессиональной карьеры Габи провел 417 матчей в составе мадридского «Атлетико». Также бывший полузащитник в Испании защищал цвета «Хетафе» и этой же «Сарагосы», за которую отыграл 143 поединка. Даже был период, когда спортсмен выступал за «Аль-Садд» из Катара.

Ситуация в команде не совсем отличная, поскольку в турнирной таблице Сегунды «Сарагоса» занимает 18-е место, имея в активе всего 36 очков. От зоны вылета клуб отделяет всего один пункт.

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Сарагоса Сегунда чемпионат Испании по футболу назначение тренера Габи
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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