ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Атлетико возглавил клуб, который хотел Дячука

Бывший игрок мадридского «Атлетико» Габи возглавил первую взрослую команду в своей карьере. Легендарный футболист трудоустроился в «Сарагосе».

Контракт с коллективом из Сегунды подписан до конца текущего сезона. Детали соглашения стороны не разглашают.

За время своей профессиональной карьеры Габи провел 417 матчей в составе мадридского «Атлетико». Также бывший полузащитник в Испании защищал цвета «Хетафе» и этой же «Сарагосы», за которую отыграл 143 поединка. Даже был период, когда спортсмен выступал за «Аль-Садд» из Катара.

Ситуация в команде не совсем отличная, поскольку в турнирной таблице Сегунды «Сарагоса» занимает 18-е место, имея в активе всего 36 очков. От зоны вылета клуб отделяет всего один пункт.

💙 ¡Bienvenido de nuevo, 𝑮𝑨𝑩𝑰! 🤍



✍️ Principio de acuerdo para que Gabi Fernández sea el nuevo entrenador del Real Zaragoza por lo que resta de temporada — Real Zaragoza (@RealZaragoza) March 17, 2025