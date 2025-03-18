ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Атлетико возглавил клуб, который хотел Дячука
Габи трудоустроился в «Сарагосе»
Бывший игрок мадридского «Атлетико» Габи возглавил первую взрослую команду в своей карьере. Легендарный футболист трудоустроился в «Сарагосе».
Контракт с коллективом из Сегунды подписан до конца текущего сезона. Детали соглашения стороны не разглашают.
За время своей профессиональной карьеры Габи провел 417 матчей в составе мадридского «Атлетико». Также бывший полузащитник в Испании защищал цвета «Хетафе» и этой же «Сарагосы», за которую отыграл 143 поединка. Даже был период, когда спортсмен выступал за «Аль-Садд» из Катара.
Ситуация в команде не совсем отличная, поскольку в турнирной таблице Сегунды «Сарагоса» занимает 18-е место, имея в активе всего 36 очков. От зоны вылета клуб отделяет всего один пункт.
💙 ¡Bienvenido de nuevo, 𝑮𝑨𝑩𝑰! 🤍— Real Zaragoza (@RealZaragoza) March 17, 2025
✍️ Principio de acuerdo para que Gabi Fernández sea el nuevo entrenador del Real Zaragoza por lo que resta de temporada
Con el escudo del león— Real Zaragoza (@RealZaragoza) March 17, 2025
🫡🦁💙 pic.twitter.com/Ay0m72CbsV
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