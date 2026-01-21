Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок Динамо: «Бог поможет – будем бороться за чемпионство УПЛ»
Украина. Премьер лига
21 января 2026, 16:15 | Обновлено 21 января 2026, 16:42
Михавко настроен оптимистично

ФК Динамо Київ. Тарас Михавко

Защитник Динамо Тарас Михавко считает, что команда еще может спасти сезон чемпионата Украины и в конце будет бороться за титул УПЛ.

«Будем бороться за самые высокие места. Ситуация, конечно, непростая, но все возможно, все может перевернуться. Бог поможет – как-нибудь доберемся туда и будем бороться в последних турах за чемпионство УПЛ», – сказал Михавко.

Динамо в таблице УПЛ отстает от лидера ЛНЗ на 9 очков.

Михавко недавно продлил контракт с киевским клубом.

vruthiy-112
Бог допомагає тому хто бореться, ледарі.!!!
didora
Все буде непросто. І для цього потрібні певні умови. По перше Динамо повинне вигравати всі матчі. По друге треба щоб конкуренти програли як мініму по два матчі. І по третє виграти особисті зустрічі з конкурентами! А це не так просто. Так що Михавкові можна базікати що завгодно, а грати треба всім ще й на високому рівні.
