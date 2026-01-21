Украина. Премьер лига21 января 2026, 16:15 | Обновлено 21 января 2026, 16:42
578
3
Игрок Динамо: «Бог поможет – будем бороться за чемпионство УПЛ»
Михавко настроен оптимистично
Защитник Динамо Тарас Михавко считает, что команда еще может спасти сезон чемпионата Украины и в конце будет бороться за титул УПЛ.
«Будем бороться за самые высокие места. Ситуация, конечно, непростая, но все возможно, все может перевернуться. Бог поможет – как-нибудь доберемся туда и будем бороться в последних турах за чемпионство УПЛ», – сказал Михавко.
Динамо в таблице УПЛ отстает от лидера ЛНЗ на 9 очков.
Бог допомагає тому хто бореться, ледарі.!!!
Все буде непросто. І для цього потрібні певні умови. По перше Динамо повинне вигравати всі матчі. По друге треба щоб конкуренти програли як мініму по два матчі. І по третє виграти особисті зустрічі з конкурентами! А це не так просто. Так що Михавкові можна базікати що завгодно, а грати треба всім ще й на високому рівні.
