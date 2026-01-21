Игрок Динамо: «Бог поможет – будем бороться за чемпионство УПЛ»

Защитник Динамо Тарас Михавко считает, что команда еще может спасти сезон чемпионата Украины и в конце будет бороться за титул УПЛ.

«Будем бороться за самые высокие места. Ситуация, конечно, непростая, но все возможно, все может перевернуться. Бог поможет – как-нибудь доберемся туда и будем бороться в последних турах за чемпионство УПЛ», – сказал Михавко.

Динамо в таблице УПЛ отстает от лидера ЛНЗ на 9 очков.

Михавко недавно продлил контракт с киевским клубом.