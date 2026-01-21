Жузеп ГВАРДИОЛА: «В этом году все против Манчестер Сити»

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола после неожиданного поражения от Буде-Глимт в Лиге чемпионов отметил, что 2026 год складывается для команды неудачно.

«В этом году все против Манчестер Сити. Как год начался, так и продолжается. Много негатива во многих аспектах. Плохие результаты и в АПЛ, и в Лиге чемпионов».

«Нужно быстро изменить эту динамику», – сказал Гвардиола.

Далее Манчестер Сити ждет матча АПЛ против аутсайдера Вулерхэмптона.