Жузеп ГВАРДИОЛА: «В этом году все против Манчестер Сити»
Тренер надеется изменить ситуацию
Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола после неожиданного поражения от Буде-Глимт в Лиге чемпионов отметил, что 2026 год складывается для команды неудачно.
«В этом году все против Манчестер Сити. Как год начался, так и продолжается. Много негатива во многих аспектах. Плохие результаты и в АПЛ, и в Лиге чемпионов».
«Нужно быстро изменить эту динамику», – сказал Гвардиола.
Далее Манчестер Сити ждет матча АПЛ против аутсайдера Вулерхэмптона.
Все проблемы от Гвардиолы. Он никакой тренер был и есть.
який тренер лол... Все проти нього... На тебе бабла, на тебе топ игроков, а в каждой команде все не складывается а, а почему так, дружище, Мауриньо?
