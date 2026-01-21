Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Жузеп ГВАРДИОЛА: «В этом году все против Манчестер Сити»

Тренер надеется изменить ситуацию

Жузеп ГВАРДИОЛА: «В этом году все против Манчестер Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола после неожиданного поражения от Буде-Глимт в Лиге чемпионов отметил, что 2026 год складывается для команды неудачно.

«В этом году все против Манчестер Сити. Как год начался, так и продолжается. Много негатива во многих аспектах. Плохие результаты и в АПЛ, и в Лиге чемпионов».

«Нужно быстро изменить эту динамику», – сказал Гвардиола.

Далее Манчестер Сити ждет матча АПЛ против аутсайдера Вулерхэмптона.

OKs100
Все проблемы от Гвардиолы. Он никакой тренер был и есть.
Михаил
який тренер лол... Все проти нього... На тебе бабла, на тебе топ игроков, а в каждой команде все не складывается а, а почему так, дружище, Мауриньо?
