Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юношеская сборная Украины U-16 объявила заявку на турнир в Турции
Сборная УКРАИНЫ
21 января 2026, 12:22 |
208
0

Юношеская сборная Украины U-16 объявила заявку на турнир в Турции

Главный тренер «сине-желтых» Владимир Самборский пригласил для участия в сборе 22 исполнителя

21 января 2026, 12:22 |
208
0
Юношеская сборная Украины U-16 объявила заявку на турнир в Турции
УАФ. Юношеская сборная Украины U-16

Юношеская сборная Украины U-16 (игроки не старше 2010 г. р.) объявила состав для участия в международном товарищеском турнире в Турции.

Учебно-тренировочный сбор сборной Украины U-16 будет проходить в турецком городе Сиде с 22 января по 1 февраля. В его рамках 26-го, 28-го и 31 января «сине-желтая» команда проведет три товарищеских матча.

Ее соперниками станут сверстники из Чехии и Турции. Имя третьего соперника будет объявлено позже.

Главный тренер «сине-желтых» Владимир Самборский пригласил для участия в сборе 22 исполнителя.

Состав юношеской сборной Украины U-16:

Вратари: Игорь Галдин («Леванте», Испания), Матвей Микула («Брага», Португалия), Артур Скакун («Герта», Германия).

Защитники: Максим Мисюра («Шахтер» Донецк), Тимур Угрик, Константин Кислянка (оба – «Рух» Львов), Михаил Абрамович («Горица», Хорватия), Богдан Бегметюк («Милан», Италия), Ярослав Кибукевич («ОФКИП-Полисся» Киев), Кирилл Савченко («Хайдук», Хорватия).

Полузащитники: Илья Бирладяну («Шахтер» Донецк), Илья Островский, Денис Гордеев (оба – «Рух» Львов), Богдан Подгородний, Мирослав Доник (оба – ЛНЗ Черкассы), Артем Ковбасюк («Кишварда», Венгрия, Богдан), Даниил Маликов («Фортуна», Германия), Богдан Руденко («Шленск», Польша).

Нападающие: Артем Федушко, Олег Дзюринец, Илья Бодак (все – «Рух» Львов), Егор Шевченко (ЛНЗ Черкассы).

Расписание матчей юношеской сборной Украины U-16:

  • 26.01. Украина (U-16) – Чехия (U-16). 11:00
  • 28.01. Турция (U-16) – Украина (U-16). 14:00
  • 31.01. Украина (U-16) – соперник уточняется.

По теме:
Стартовый спарринг. Колос проводит товарищеский матч с польской Вислой
Колос – Висла Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карпаты проведут товарищеский матч с Мурсией B
сборная Украины по футболу U-16 Владимир Самборский учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Украина - Чехия Турция - Украина заявка
Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Футбол | 20 января 2026, 17:35 8
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование

Рух готов превратиться только в академию

Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги
Футбол | 20 января 2026, 19:07 0
Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги
Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги

В Мадриде потепление до -1, в сборной недели – Ламин Ямаль

Мирон Маркевич вынес вердикт Ванату после его матчей за Жирону
Футбол | 21.01.2026, 09:37
Мирон Маркевич вынес вердикт Ванату после его матчей за Жирону
Мирон Маркевич вынес вердикт Ванату после его матчей за Жирону
Луис Энрике прокомментировал поражение ПСЖ и выход на поле Забарного
Футбол | 21.01.2026, 10:17
Луис Энрике прокомментировал поражение ПСЖ и выход на поле Забарного
Луис Энрике прокомментировал поражение ПСЖ и выход на поле Забарного
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
Футбол | 20.01.2026, 14:36
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
20.01.2026, 07:57 30
Футбол
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
19.01.2026, 23:19 3
Теннис
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
21.01.2026, 00:01 5
Футбол
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
20.01.2026, 08:46 25
Футбол
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
20.01.2026, 01:02 6
Футбол
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
20.01.2026, 13:35 15
Другие виды
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
19.01.2026, 13:22 2
Другие виды
Герой сборной Украины находился в сфере интересов клуба Ла Лиги
Герой сборной Украины находился в сфере интересов клуба Ла Лиги
19.01.2026, 21:28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем