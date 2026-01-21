Юношеская сборная Украины U-16 объявила заявку на турнир в Турции
Главный тренер «сине-желтых» Владимир Самборский пригласил для участия в сборе 22 исполнителя
Юношеская сборная Украины U-16 (игроки не старше 2010 г. р.) объявила состав для участия в международном товарищеском турнире в Турции.
Учебно-тренировочный сбор сборной Украины U-16 будет проходить в турецком городе Сиде с 22 января по 1 февраля. В его рамках 26-го, 28-го и 31 января «сине-желтая» команда проведет три товарищеских матча.
Ее соперниками станут сверстники из Чехии и Турции. Имя третьего соперника будет объявлено позже.
Главный тренер «сине-желтых» Владимир Самборский пригласил для участия в сборе 22 исполнителя.
Состав юношеской сборной Украины U-16:
Вратари: Игорь Галдин («Леванте», Испания), Матвей Микула («Брага», Португалия), Артур Скакун («Герта», Германия).
Защитники: Максим Мисюра («Шахтер» Донецк), Тимур Угрик, Константин Кислянка (оба – «Рух» Львов), Михаил Абрамович («Горица», Хорватия), Богдан Бегметюк («Милан», Италия), Ярослав Кибукевич («ОФКИП-Полисся» Киев), Кирилл Савченко («Хайдук», Хорватия).
Полузащитники: Илья Бирладяну («Шахтер» Донецк), Илья Островский, Денис Гордеев (оба – «Рух» Львов), Богдан Подгородний, Мирослав Доник (оба – ЛНЗ Черкассы), Артем Ковбасюк («Кишварда», Венгрия, Богдан), Даниил Маликов («Фортуна», Германия), Богдан Руденко («Шленск», Польша).
Нападающие: Артем Федушко, Олег Дзюринец, Илья Бодак (все – «Рух» Львов), Егор Шевченко (ЛНЗ Черкассы).
Расписание матчей юношеской сборной Украины U-16:
- 26.01. Украина (U-16) – Чехия (U-16). 11:00
- 28.01. Турция (U-16) – Украина (U-16). 14:00
- 31.01. Украина (U-16) – соперник уточняется.
