В среду, 21 января, состоится матч седьмого тура Лиги чемпионов, в котором встретятся итальянский «Ювентус» и португальская «Бенфика».

Команды сыграют на стадионе «Allianz Stadium» в Турине, стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Главный тренер лиссабонского клуба Жозе Моуриньо ответил на вопросы журналистов и поделился ожиданиями от важного противостояния.

Опытный португальский специалист признался, что его команда пытается обрести собственную идентичность и привел в качестве примера полузащитника сборной Украины Георгия Судакова.

По словам Моуриньо, независимо от позиции, на которой играет полузащитник, его тепловая карта и его действия остаются привержеными стилю, который исповедует «Бенфика».

«Орлы» набрали шесть баллов и разместились на 28-й позиции в турнирной таблице, продолжая борьбу за попадание в плей-офф. В случае победы в Турине команда Моуриньо имеет отличные шансы подняться вверх.

