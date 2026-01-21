ФОТО. Порнозвезда рассказала, почему встречается с футболистом
Тианна Трамп об отношениях с Николя Пепе
«Я с Николя Пепе из-за его денег. У меня есть свои», – заявила Тианна Трамп, комментируя один из самых распространенных стереотипов о романах футболистов с девушками вне футбольного мира.
По ее словам, в первый год отношений она принципиально оплачивала собственные перелеты, чтобы футболист «Вильярреала» никогда не чувствовал, что финансы играют какую-то роль.
Более того, Тианна призналась, что на 30-летие футболиста она устроила ему сюрприз – путешествие с бюджетом около 30 тысяч долларов. Таким жестом она полностью перевернула привычный нарратив о деньгах, статусе и отношениях в мире большого футбола.
Напомним, что Тианна Трамп сейчас является моделью OnlyFans, а в недалеком прошлом была порнозвездой.
