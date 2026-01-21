Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
21 января 2026, 15:48 | Обновлено 21 января 2026, 16:04
ФОТО. Порнозвезда рассказала, почему встречается с футболистом

Тианна Трамп об отношениях с Николя Пепе

Instagram. Тианна Трамп

«Я с Николя Пепе из-за его денег. У меня есть свои», – заявила Тианна Трамп, комментируя один из самых распространенных стереотипов о романах футболистов с девушками вне футбольного мира.

По ее словам, в первый год отношений она принципиально оплачивала собственные перелеты, чтобы футболист «Вильярреала» никогда не чувствовал, что финансы играют какую-то роль.

Более того, Тианна призналась, что на 30-летие футболиста она устроила ему сюрприз – путешествие с бюджетом около 30 тысяч долларов. Таким жестом она полностью перевернула привычный нарратив о деньгах, статусе и отношениях в мире большого футбола.

Напомним, что Тианна Трамп сейчас является моделью OnlyFans, а в недалеком прошлом была порнозвездой.

Максим Лапченко Источник: Instagram
