Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Сильная речь Свитолиной после выхода в третий круг Australian Open
Australian Open
21 января 2026, 13:03 | Обновлено 21 января 2026, 13:04
Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

Коллаж Sport.ua

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии 2026.

Во втором круге украинка в двух сетах разобралась с представительницей Польши Линдой Климович (WTA 134) за 1 час и 16 минут.

На послематчевой пресс-конференции Свитолина прокомментировала вчерашнее обращение Александры Олейниковой и высказалась об отсутствии бана россиян на турнирах.

