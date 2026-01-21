Australian Open21 января 2026, 13:03 | Обновлено 21 января 2026, 13:04
912
0
ВИДЕО. Сильная речь Свитолиной после выхода в третий круг Australian Open
Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua
21 января 2026, 13:03 | Обновлено 21 января 2026, 13:04
912
0
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии 2026.
Во втором круге украинка в двух сетах разобралась с представительницей Польши Линдой Климович (WTA 134) за 1 час и 16 минут.
На послематчевой пресс-конференции Свитолина прокомментировала вчерашнее обращение Александры Олейниковой и высказалась об отсутствии бана россиян на турнирах.
ВИДЕО. Сильная речь Свитолиной после выхода в третий круг Australian Open
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 21 января 2026, 05:01 0
Элина прокомментировала победу над Линдой Климовичевой в 1/32 финала Aus Open
Футбол | 21 января 2026, 10:05 6
Бывший динамовец – о Довбике и Зинченко
Футбол | 21.01.2026, 06:23
Футбол | 21.01.2026, 02:58
Футбол | 21.01.2026, 13:25
Комментарии 0
Популярные новости
21.01.2026, 03:30 20
20.01.2026, 14:40
20.01.2026, 09:48 2
19.01.2026, 13:22 2
20.01.2026, 10:33 1
19.01.2026, 10:00 3
20.01.2026, 08:46 25
19.01.2026, 08:59 1