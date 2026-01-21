Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии 2026.

Во втором круге украинка в двух сетах разобралась с представительницей Польши Линдой Климович (WTA 134) за 1 час и 16 минут.

На послематчевой пресс-конференции Свитолина прокомментировала вчерашнее обращение Александры Олейниковой и высказалась об отсутствии бана россиян на турнирах.

ВИДЕО. Сильная речь Свитолиной после выхода в третий круг Australian Open