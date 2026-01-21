Беспроигрышная домашняя серия Тоттенхэма в еврокубках составляет 24 матча
Вспомним все матчи «шпор» в данной серии, начиная с 2020 года
Тоттенхэм Хотспур продолжил свою домашнюю беспроигрышную серию в еврокубках до 24 матчей.
Произошло это в матче 7-го тура Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд (2:0).
Если не учитывать матч Лиги конференций против Ренна в 2021 году, в котором Тоттенхэму было засчитано техническое поражение, последний раз «шпоры» проигрывали дома еще в феврале 2020 года в матче Лиги чемпионов против РБ Лейпциг со счетом 0:1.
Беспроигрышная домашняя серия Тоттенхэма в еврокубках (не учитывая матча Лиги конференций 2021 года Тоттенгэм Хотспур – Ренн, в котором лондонцам было засчитано техническое поражение)
- 2026: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Боруссия Дортмунд – 2:0
- 2025: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Славия – 3:0
- 2025: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Копенгаген – 4:0
- 2025: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Вильярреал – 1:0
- 2025: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Буде-Глимт – 3:1
- 2025: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Айнтрахт – 1:1
- 2025: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – АЗ – 3:1
- 2025: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Эльфсборг – 3:0
- 2024: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Рома – 2:2
- 2024: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – АЗ – 1:0
- 2024: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Карабах – 3:0
- 2023: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Милан – 0:0
- 2022: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Айнтрахт – 3:2
- 2022: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Спортинг – 1:1
- 2022: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Марсель – 2:0
- 2021: ЛК, Тоттенхэм Хотспур – Мура – 5:1
- 2021: ЛК, Тоттенхэм Хотспур – Витесс – 3:2
- 2021: ЛК, Тоттенхэм Хотспур – Пасуш де Феррейра – 3:0
- 2021: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Динамо Загреб – 2:0
- 2021: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Вольфсбергер – 4:0
- 2020: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Антверпен – 2:0
- 2020: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – ЛАСК – 3:0
- 2020: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Лудогорец – 4:0
- 2020: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Маккаби Хайфа – 7:2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок седьмого тура начнется 21 января в 22:00 по Киеву
Бывший динамовец – о Довбике и Зинченко