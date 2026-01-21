Беспроигрышная домашняя серия Тоттенхэма в еврокубках составляет 24 матча

Тоттенхэм Хотспур продолжил свою домашнюю беспроигрышную серию в еврокубках до 24 матчей.

Произошло это в матче 7-го тура Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд (2:0).

Если не учитывать матч Лиги конференций против Ренна в 2021 году, в котором Тоттенхэму было засчитано техническое поражение, последний раз «шпоры» проигрывали дома еще в феврале 2020 года в матче Лиги чемпионов против РБ Лейпциг со счетом 0:1.

Беспроигрышная домашняя серия Тоттенхэма в еврокубках (не учитывая матча Лиги конференций 2021 года Тоттенгэм Хотспур – Ренн, в котором лондонцам было засчитано техническое поражение)