Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Беспроигрышная домашняя серия Тоттенхэма в еврокубках составляет 24 матча
Другие новости
21 января 2026, 15:47 | Обновлено 21 января 2026, 15:48
80
0

Беспроигрышная домашняя серия Тоттенхэма в еврокубках составляет 24 матча

Вспомним все матчи «шпор» в данной серии, начиная с 2020 года

21 января 2026, 15:47 | Обновлено 21 января 2026, 15:48
80
0
Беспроигрышная домашняя серия Тоттенхэма в еврокубках составляет 24 матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Тоттенхэм Хотспур продолжил свою домашнюю беспроигрышную серию в еврокубках до 24 матчей.

Произошло это в матче 7-го тура Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд (2:0).

Если не учитывать матч Лиги конференций против Ренна в 2021 году, в котором Тоттенхэму было засчитано техническое поражение, последний раз «шпоры» проигрывали дома еще в феврале 2020 года в матче Лиги чемпионов против РБ Лейпциг со счетом 0:1.

Беспроигрышная домашняя серия Тоттенхэма в еврокубках (не учитывая матча Лиги конференций 2021 года Тоттенгэм Хотспур – Ренн, в котором лондонцам было засчитано техническое поражение)

  • 2026: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Боруссия Дортмунд – 2:0
  • 2025: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Славия – 3:0
  • 2025: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Копенгаген – 4:0
  • 2025: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Вильярреал – 1:0
  • 2025: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Буде-Глимт – 3:1
  • 2025: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Айнтрахт – 1:1
  • 2025: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – АЗ – 3:1
  • 2025: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Эльфсборг – 3:0
  • 2024: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Рома – 2:2
  • 2024: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – АЗ – 1:0
  • 2024: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Карабах – 3:0
  • 2023: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Милан – 0:0
  • 2022: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Айнтрахт – 3:2
  • 2022: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Спортинг – 1:1
  • 2022: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Марсель – 2:0
  • 2021: ЛК, Тоттенхэм Хотспур – Мура – ​​5:1
  • 2021: ЛК, Тоттенхэм Хотспур – Витесс – 3:2
  • 2021: ЛК, Тоттенхэм Хотспур – Пасуш де Феррейра – 3:0
  • 2021: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Динамо Загреб – 2:0
  • 2021: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Вольфсбергер – 4:0
  • 2020: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Антверпен – 2:0
  • 2020: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – ЛАСК – 3:0
  • 2020: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Лудогорец – 4:0
  • 2020: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Маккаби Хайфа – 7:2
По теме:
Лига чемпионов. 7-й тур, матчи 21 января. Смотреть онлайн LIVE
Арсенал догнал Челси по количеству выходов в 1/8 финала Лиги чемпионов
Команда Трубина и Судакова имеет 100% результат против Ювентуса в ЛЧ/КЕЧ
статистика Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Тоттенхэм
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ювентус – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 21 января 2026, 12:44 4
Ювентус – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ювентус – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок седьмого тура начнется 21 января в 22:00 по Киеву

САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
Футбол | 21 января 2026, 10:05 6
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»

Бывший динамовец – о Довбике и Зинченко

Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Бокс | 21.01.2026, 08:31
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Марсель – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 21.01.2026, 12:47
Марсель – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Марсель – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги
Футбол | 20.01.2026, 19:07
Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги
Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны
Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны
20.01.2026, 17:55 14
Футбол
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
20.01.2026, 09:18 6
Футбол
Не смогли удивить. Сборная Украины проиграла Чехии на чемпионате Европы
Не смогли удивить. Сборная Украины проиграла Чехии на чемпионате Европы
19.01.2026, 20:32 14
Другие виды
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
21.01.2026, 00:01 7
Футбол
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
20.01.2026, 07:49 20
Футбол
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
20.01.2026, 19:23
Футбол
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
19.01.2026, 23:19 3
Теннис
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
21.01.2026, 08:06 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем