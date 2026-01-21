Винисиус назвал клуб, в котором намерен продолжить карьеру

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус высказался о своем будущем:

«Я хочу остаться в «Реале» на долгое время. Мое продление контракта? У меня еще год остался. Мы очень спокойны. Я доверяю президенту, он доверяет мне, у нас очень хорошие отношения. Мы решим все вопросы в нужное время. Нет спешки», – заявил бразилец.

В текущем сезоне Винисиус Жуниор провел 30 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться семью забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Килиан Мбаппе высказался о Хаби Алонсо.