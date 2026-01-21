Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Винисиус назвал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
Испания
21 января 2026, 10:19 |
443
0

Винисиус назвал клуб, в котором намерен продолжить карьеру

Бразилец хочет продолжить выступать за «Реал»

21 января 2026, 10:19 |
443
0
Винисиус назвал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус высказался о своем будущем:

«Я хочу остаться в «Реале» на долгое время. Мое продление контракта? У меня еще год остался. Мы очень спокойны. Я доверяю президенту, он доверяет мне, у нас очень хорошие отношения. Мы решим все вопросы в нужное время. Нет спешки», – заявил бразилец.

В текущем сезоне Винисиус Жуниор провел 30 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться семью забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Килиан Мбаппе высказался о Хаби Алонсо.

По теме:
Уже 11. Сможет ли Мбаппе догнать Роналду за голами в одном сезоне ЛЧ?
ВИНИСИУС: «Последние несколько дней были очень тяжелыми для Реала»
Беллингем ответил на свист фанатов после разгрома Монако
Реал Мадрид Винисиус Жуниор Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
Футбол | 20 января 2026, 14:36 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

«Я всем отказывал». Скрипник признался, кто уговорил его вернуться в Зарю
Футбол | 21 января 2026, 07:54 0
«Я всем отказывал». Скрипник признался, кто уговорил его вернуться в Зарю
«Я всем отказывал». Скрипник признался, кто уговорил его вернуться в Зарю

Специалист пояснил уход из Металлиста 1925 и возвращение в расположение луганского клуба

Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
Другие виды | 20.01.2026, 13:35
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
Футбол | 20.01.2026, 20:01
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
Воспитанник Динамо из клуба АПЛ рассказал, что ведет переговоры с Карпатами
Футбол | 21.01.2026, 07:00
Воспитанник Динамо из клуба АПЛ рассказал, что ведет переговоры с Карпатами
Воспитанник Динамо из клуба АПЛ рассказал, что ведет переговоры с Карпатами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
19.01.2026, 23:19 3
Теннис
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
19.01.2026, 11:29 2
Теннис
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
20.01.2026, 01:02 6
Футбол
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
20.01.2026, 06:22 13
Футбол
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
21.01.2026, 00:01 5
Футбол
Солидная прибыль. Зинченко станет самым высокооплачиваемым игроком Аякса
Солидная прибыль. Зинченко станет самым высокооплачиваемым игроком Аякса
19.01.2026, 16:28 28
Футбол
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
20.01.2026, 06:02 1
Футбол
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
21.01.2026, 03:30 14
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем