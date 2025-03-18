Легенда Реала определился, где проведет следующий сезон. Романо подтвердил
Лука Модрич хочет остаться в клубе еще на год
Легендарный хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич хочет остаться в королевском клубе, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 39-летний футболист имеет большое желание продлить контракт со «сливочными» еще на 1 сезон.
В сезоне 2024/25 Лука Модрич провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» нашел звездную замену Луке Модричу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шакур в очередной раз раскритиковал Василия Ломаченко
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о самых звездных аяксидах