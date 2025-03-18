Легенда Реала определился, где проведет следующий сезон. Романо подтвердил

Легендарный хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич хочет остаться в королевском клубе, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 39-летний футболист имеет большое желание продлить контракт со «сливочными» еще на 1 сезон.

В сезоне 2024/25 Лука Модрич провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» нашел звездную замену Луке Модричу.