Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Реала определился, где проведет следующий сезон. Романо подтвердил
Испания
18 марта 2025, 11:18 | Обновлено 18 марта 2025, 11:34
1465
1

Легенда Реала определился, где проведет следующий сезон. Романо подтвердил

Лука Модрич хочет остаться в клубе еще на год

18 марта 2025, 11:18 | Обновлено 18 марта 2025, 11:34
1465
1
Легенда Реала определился, где проведет следующий сезон. Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Легендарный хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич хочет остаться в королевском клубе, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 39-летний футболист имеет большое желание продлить контракт со «сливочными» еще на 1 сезон.

В сезоне 2024/25 Лука Модрич провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» нашел звездную замену Луке Модричу.

По теме:
Никакой уверенности. 3 суперзвезды приняли решение английский гранд
Холанд может покинуть Ман Сити уже летом. Известен ожидаемый новый клуб
Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе
Лука Модрич Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Фабрицио Романо продление контракта
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
Бокс | 18 марта 2025, 09:09 1
Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»

Шакур в очередной раз раскритиковал Василия Ломаченко

От Кройфа до Бергкампа: символическая сборная Аякса всех времен
Футбол | 18 марта 2025, 09:00 7
От Кройфа до Бергкампа: символическая сборная Аякса всех времен
От Кройфа до Бергкампа: символическая сборная Аякса всех времен

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о самых звездных аяксидах

Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
Футбол | 17.03.2025, 19:54
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск
Футбол | 17.03.2025, 14:32
Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск
Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск
Чернополосица туринских «зебр»: куча работы для Тьяго Мотты
Футбол | 18.03.2025, 11:57
Чернополосица туринских «зебр»: куча работы для Тьяго Мотты
Чернополосица туринских «зебр»: куча работы для Тьяго Мотты
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Ще сезон на своєму рівні Модрич точно зможе відіграти. А Реалу не варто нехтувати таким футболістом
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
16.03.2025, 22:20 28
Теннис
Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»
Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»
17.03.2025, 09:01 3
Бокс
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
16.03.2025, 13:30 11
Футбол
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
17.03.2025, 11:12 5
Футбол
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
17.03.2025, 03:45 5
Футбол
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
17.03.2025, 00:20 6
Футбол
УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»
УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»
17.03.2025, 04:23 6
Бокс
Ломаченко впервые за долгое время появился на публике. Вернулся в Украину
Ломаченко впервые за долгое время появился на публике. Вернулся в Украину
17.03.2025, 00:58 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем