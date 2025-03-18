В Польше болельщик Легии избил 60-летнего украинца
Нападавший задержан полицией
В Варшаве во время матча Лиги конференций между «Легией» и «Мольде» агрессивный польский болельщик избил 60-летнего украинца.
Об этом сообщает Vitrina.pl.
Известно, что поляк сначала запрещал своей жертве фотографировать футбольный матч, а затем потребовал, чтобы он покинул стадион.
В конце все завершилось тем, что 34-летний гражданин Польши избил украинца.
По информации варшавской полиции, мужчина сломал потерпевшему челюсть и нанес закрытую черепно-мозговую травму. Украинца доставили в больницу.
Полиция задержала нападавшего, и теперь он проведет несколько месяцев в камере временного содержания. Далее его будет ожидать суд.
«Легия» победила «Мольде» в 1/8 финала Лиги конференций.
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