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Лига конференций
18 марта 2025, 04:33 | Обновлено 18 марта 2025, 04:43
91
0

В Польше болельщик Легии избил 60-летнего украинца

Нападавший задержан полицией

18 марта 2025, 04:33 | Обновлено 18 марта 2025, 04:43
91
0
В Польше болельщик Легии избил 60-летнего украинца
Vitrina.pl.

В Варшаве во время матча Лиги конференций между «Легией» и «Мольде» агрессивный польский болельщик избил 60-летнего украинца.

Об этом сообщает Vitrina.pl.

Известно, что поляк сначала запрещал своей жертве фотографировать футбольный матч, а затем потребовал, чтобы он покинул стадион.

В конце все завершилось тем, что 34-летний гражданин Польши избил украинца.

По информации варшавской полиции, мужчина сломал потерпевшему челюсть и нанес закрытую черепно-мозговую травму. Украинца доставили в больницу.

Полиция задержала нападавшего, и теперь он проведет несколько месяцев в камере временного содержания. Далее его будет ожидать суд.

«Легия» победила «Мольде» в 1/8 финала Лиги конференций.

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Александр Сильченко Источник
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