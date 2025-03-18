В Польше болельщик Легии избил 60-летнего украинца

В Варшаве во время матча Лиги конференций между «Легией» и «Мольде» агрессивный польский болельщик избил 60-летнего украинца.

Об этом сообщает Vitrina.pl.

Известно, что поляк сначала запрещал своей жертве фотографировать футбольный матч, а затем потребовал, чтобы он покинул стадион.

В конце все завершилось тем, что 34-летний гражданин Польши избил украинца.

По информации варшавской полиции, мужчина сломал потерпевшему челюсть и нанес закрытую черепно-мозговую травму. Украинца доставили в больницу.

Полиция задержала нападавшего, и теперь он проведет несколько месяцев в камере временного содержания. Далее его будет ожидать суд.

«Легия» победила «Мольде» в 1/8 финала Лиги конференций.