Маркевич, Зозуля и Коноплянка примут участие в благотворительном матче

Как стало известно Sport.ua, 20 марта в Мурсии состоится не только поединок раунда плей-офф Лиги наций по футболу между сборными Украины и Бельгии, а также благотворительный матч, организаторы которого – представители украинской диаспоры в Испании.

По имеющейся информации, среди участников поединка будут заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич, а также бывшие игроки национальной сборной Украины Роман Зозуля и Евгений Коноплянка. Все вырученные средства будут переданы детям-сиротам, родители которых погибли в боях с российским агрессором.

Ранее мы сообщали, где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия.