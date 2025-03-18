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  4. Маркевич, Зозуля и Коноплянка примут участие в благотворительном матче
Украина. Премьер лига
18 марта 2025, 11:22 |
438
0

Маркевич, Зозуля и Коноплянка примут участие в благотворительном матче

Встреча легенд украинского футбола состоится в Испании

18 марта 2025, 11:22 |
438
0
Маркевич, Зозуля и Коноплянка примут участие в благотворительном матче
УПЛ. Мирон Маркевич

Как стало известно Sport.ua, 20 марта в Мурсии состоится не только поединок раунда плей-офф Лиги наций по футболу между сборными Украины и Бельгии, а также благотворительный матч, организаторы которого – представители украинской диаспоры в Испании.

По имеющейся информации, среди участников поединка будут заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич, а также бывшие игроки национальной сборной Украины Роман Зозуля и Евгений Коноплянка. Все вырученные средства будут переданы детям-сиротам, родители которых погибли в боях с российским агрессором.

Ранее мы сообщали, где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия.

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Мирон Маркевич Роман Зозуля Евгений Коноплянка инсайд благотворительные матчи благотворительность Испания
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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