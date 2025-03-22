Экс-футболист Динамо призвал сборную Украины не играть на ничью с Бельгией

Известный тренер и бывший игрок киевского «Динамо» Владимир Шаран в эксклюзивном интервью Sport.ua призвал сборную Украины не думать о ничьей во втором поединке плей-офф Лиги наций с Бельгией:

«На прошлогоднем чемпионате Европы в Германии против бельгийцев мы все-таки играли с тремя центральными защитниками. Но сейчас неизвестно, какая ситуация с Бондарем. Если, скажем, тренерский штаб сборной Украины решит сыграть так же, то у нас на данном этапе в этом вопросе не все так просто.

Сваток, по моему мнению, не закроет эту позицию так, как сделает это тот же Бондарь. Потому я считаю, что схему игры менять не будут. Стратегически с бельгийцами следует сыграть правильно в защите. Но как показал второй тайм мурсийского матча, когда мы играли агрессивно и много прессинговали, сборную Бельгии вообще не было видно. Хотя все мы понимаем, что во втором поединке будет совсем другая стратегия, ведь у нас будет два мяча в запасе – и необходимо будет сохранить этот результат.

Думаю, наша национальная команда постарается больше играть на контратаках. Полагаю, что нам будет лучше играть в Генке так, как во втором тайме в Мурсии – агрессивно, включая скорость и накрывая соперника. Уверен, что в таком случае можно будет добиться необходимого результата.

Главное, чтобы футболисты и тренерский штаб не думали о том, что пределом наших желаний в ответной игре может быть ничья. Если выходить на поле, размышляя над тем, что нужно сохранить результат, то этого обычно никогда не удается достичь. Утверждать это могу по собственному опыту. Поэтому в Генке нужно играть, забыв результат первого матча. С чистого листа», – считает Шаран.