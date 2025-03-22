Владимир ШАРАН: «В ответном матче у сборной Украины будет другая стратегия»

Один из опытных украинских тренеров Владимир Шаран внимательно следил за перипетиями матча плей-офф Лиги наций, в котором сборная Украины победила Бельгию 3:1. Своими впечатлениями от игры и результата он поделился с корреспондентом Sport.ua:

– Впечатления о матче, конечно же, положительные, – сказал он. – Особенно от второго тайма, в котором Украина обычно добавляет в игре. Не раз бывало, что проигрывая, мы во многих ситуациях выходили с честью. В поединке с бельгийцами меня порадовал сам результат, и, в частности, скорость после замен.

Единственное, что меня удивило, это стартовый состав нашей сборной. В первую очередь, позиция Судакова. На левом фланге он потерялся, это ведь не его место. Судаков – игрок средины поля, где он выполняет немалый объем работы. Что касается тайма первого, то в нем было не то, что хотелось бы видеть. Начали мы матч здорово – Яремчук должен забивать. Однако потом практически ни одного момента не было, и наша сборная отдала инициативу бельгийцам.

Наши игроки встречали соперника во второй зоне, и, в принципе, все было компактно. Однако все равно игра была как на качелях. А после пропущенного мяча тренерский штаб сборной Украины понял, что нужно что-то менять. И хорошо, что это произошло. Были сделаны правильные замены, после чего тот же Судаков стал играть на своей привычной позиции, и, как я уже говорил, были включены скорости. Активизировали игру и Ярмолюк, и Гуцуляк, и Ванат, больше открывавшийся на атаку. Причем больше в зоны, чем Яремчук, который, находясь с мячом, много играл назад. Мало было у него открываний за спину.

А вот Ванат – игрок скоростной, и это хорошо использовалось. Если суммировать этот матч, то наши ребята – молодцы. Команда одержала очень необходимую победу. Она прибавила позитива всем воинам ВСУ и каждому украинцу. Будем надеяться, что и во втором поединке сыграем против Бельгии удачно и в итоге преодолеем этого соперника.

– В ходе матча на правом фланге обороны сборной Украины произошло сразу две неприятности: сначала травму получил Ефим Конопля, а затем Алексей Сыч. На этой позиции вместо них вынужден был играть Александр Зинченко.

– После замен правых защитников Конопли и Сыча эту зону закрыл Зинченко. Могу сказать, что он здорово сыграл на вверенной ему позиции. Сыграл на своем уровне. В ходе матча этот футболист старался, сделал голевую передачу, после которой забил Забарный. Все мы прекрасно знаем, что Зинченко – настоящий универсал. Он может все равно успешно действовать как на левом фланге обороны, так и на правом, а также выполнять роль опорного полузащитника.

– Кого из футболистов сборной Украины считаете наиболее полезным в матче с бельгийцами?

– Вся команда заслуживает похвалы. Мне больше всего понравилась игра Забарного. Он в обороне действовал очень уверенно, начинал атаки, подключался. И гол на свой счет записал.

– Насколько известно, перед матчем вы прогнозировали, что в стартовом составе место в воротах сборной Украины займет Анатолий Трубин. Однако вопреки вашим ожиданиям состоялась дуэль двух голкиперов мадридского «Реала» – Андрея Лунина и Тибо Куртуа.

– Да-да, я сначала думал, что выйдет Трубин. Но учитывая, что у Лунина было меньше игровой практики в «Реале», считал, что тренерский штаб нашей сборной все же выберет Трубина. Но вышло иначе, что лишний раз подтверждает компетентность Сергея Реброва и его помощников.

Лунин провел хороший поединок, в котором его коллега по мадридскому клубу Куртуа находился в воротах напротив. Он пропустил три, а наш голкипер только один. Следовательно, Лунин победил в заочной «реаловской» дуэли (улыбается). А вот было ли нашим тренерским штабом задумано свести их друг против друга умышленно – сказать сложно. Думаю, что решение принимал тренер вратарей. А может, и сам Сергей Станиславович. Но повторюсь: главное, что в этой дуэли выиграл украинец.

– Как думаете, как построит Украина игру в ответном матче, который состоится в Генке?

– Честно говоря, трудно сказать. На прошлогоднем чемпионате Европы в Германии против бельгийцев мы все-таки играли с тремя центральными защитниками. Но сейчас неизвестно, какая ситуация с Бондарем. Если, скажем, тренерский штаб сборной Украины решит сыграть так же, то у нас на данном этапе в этом вопросе не все так просто.

Сваток, по моему мнению, не закроет эту позицию так, как сделает это тот же Бондарь. Потому я считаю, что схему игры менять не будут. Стратегически с бельгийцами следует сыграть правильно в защите. Но как показал второй тайм мурсийского матча, когда мы играли агрессивно и много прессинговали, сборную Бельгии вообще не было видно. Хотя все мы понимаем, что во втором поединке будет совсем другая стратегия, ведь у нас будет два мяча в запасе – и необходимо будет сохранить этот результат.

Думаю, наша национальная команда постарается больше играть на контратаках. Полагаю, что нам будет лучше играть в Генке так, как во втором тайме в Мурсии – агрессивно, включая скорость и накрывая соперника. Уверен, что в таком случае можно будет добиться необходимого результата.

Главное, чтобы футболисты и тренерский штаб не думали о том, что пределом наших желаний в ответной игре может быть ничья. Если выходить на поле, размышляя над тем, что нужно сохранить результат, то этого обычно никогда не удается достичь. Утверждать это могу по собственному опыту. Поэтому в Генке нужно играть, забыв результат первого матча. С чистого листа.

Ранее сообщалось, что 22-летний украинский центрбек английского клуба «Борнмута» Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.