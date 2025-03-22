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  4. Владимир ШАРАН: «В ответном матче у сборной Украины будет другая стратегия»
Лига наций
22 марта 2025, 10:33 |
436
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Владимир ШАРАН: «В ответном матче у сборной Украины будет другая стратегия»

Специалист считает, что схему игры против бельгийцев менять не стоит

22 марта 2025, 10:33 |
436
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Владимир ШАРАН: «В ответном матче у сборной Украины будет другая стратегия»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Один из опытных украинских тренеров Владимир Шаран внимательно следил за перипетиями матча плей-офф Лиги наций, в котором сборная Украины победила Бельгию 3:1. Своими впечатлениями от игры и результата он поделился с корреспондентом Sport.ua:

– Впечатления о матче, конечно же, положительные, – сказал он. – Особенно от второго тайма, в котором Украина обычно добавляет в игре. Не раз бывало, что проигрывая, мы во многих ситуациях выходили с честью. В поединке с бельгийцами меня порадовал сам результат, и, в частности, скорость после замен.

Единственное, что меня удивило, это стартовый состав нашей сборной. В первую очередь, позиция Судакова. На левом фланге он потерялся, это ведь не его место. Судаков – игрок средины поля, где он выполняет немалый объем работы. Что касается тайма первого, то в нем было не то, что хотелось бы видеть. Начали мы матч здорово – Яремчук должен забивать. Однако потом практически ни одного момента не было, и наша сборная отдала инициативу бельгийцам.

Наши игроки встречали соперника во второй зоне, и, в принципе, все было компактно. Однако все равно игра была как на качелях. А после пропущенного мяча тренерский штаб сборной Украины понял, что нужно что-то менять. И хорошо, что это произошло. Были сделаны правильные замены, после чего тот же Судаков стал играть на своей привычной позиции, и, как я уже говорил, были включены скорости. Активизировали игру и Ярмолюк, и Гуцуляк, и Ванат, больше открывавшийся на атаку. Причем больше в зоны, чем Яремчук, который, находясь с мячом, много играл назад. Мало было у него открываний за спину.

А вот Ванат – игрок скоростной, и это хорошо использовалось. Если суммировать этот матч, то наши ребята – молодцы. Команда одержала очень необходимую победу. Она прибавила позитива всем воинам ВСУ и каждому украинцу. Будем надеяться, что и во втором поединке сыграем против Бельгии удачно и в итоге преодолеем этого соперника.

– В ходе матча на правом фланге обороны сборной Украины произошло сразу две неприятности: сначала травму получил Ефим Конопля, а затем Алексей Сыч. На этой позиции вместо них вынужден был играть Александр Зинченко.

– После замен правых защитников Конопли и Сыча эту зону закрыл Зинченко. Могу сказать, что он здорово сыграл на вверенной ему позиции. Сыграл на своем уровне. В ходе матча этот футболист старался, сделал голевую передачу, после которой забил Забарный. Все мы прекрасно знаем, что Зинченко – настоящий универсал. Он может все равно успешно действовать как на левом фланге обороны, так и на правом, а также выполнять роль опорного полузащитника.

– Кого из футболистов сборной Украины считаете наиболее полезным в матче с бельгийцами?

– Вся команда заслуживает похвалы. Мне больше всего понравилась игра Забарного. Он в обороне действовал очень уверенно, начинал атаки, подключался. И гол на свой счет записал.

– Насколько известно, перед матчем вы прогнозировали, что в стартовом составе место в воротах сборной Украины займет Анатолий Трубин. Однако вопреки вашим ожиданиям состоялась дуэль двух голкиперов мадридского «Реала» – Андрея Лунина и Тибо Куртуа.

– Да-да, я сначала думал, что выйдет Трубин. Но учитывая, что у Лунина было меньше игровой практики в «Реале», считал, что тренерский штаб нашей сборной все же выберет Трубина. Но вышло иначе, что лишний раз подтверждает компетентность Сергея Реброва и его помощников.

Лунин провел хороший поединок, в котором его коллега по мадридскому клубу Куртуа находился в воротах напротив. Он пропустил три, а наш голкипер только один. Следовательно, Лунин победил в заочной «реаловской» дуэли (улыбается). А вот было ли нашим тренерским штабом задумано свести их друг против друга умышленно – сказать сложно. Думаю, что решение принимал тренер вратарей. А может, и сам Сергей Станиславович. Но повторюсь: главное, что в этой дуэли выиграл украинец.

– Как думаете, как построит Украина игру в ответном матче, который состоится в Генке?

– Честно говоря, трудно сказать. На прошлогоднем чемпионате Европы в Германии против бельгийцев мы все-таки играли с тремя центральными защитниками. Но сейчас неизвестно, какая ситуация с Бондарем. Если, скажем, тренерский штаб сборной Украины решит сыграть так же, то у нас на данном этапе в этом вопросе не все так просто.

Сваток, по моему мнению, не закроет эту позицию так, как сделает это тот же Бондарь. Потому я считаю, что схему игры менять не будут. Стратегически с бельгийцами следует сыграть правильно в защите. Но как показал второй тайм мурсийского матча, когда мы играли агрессивно и много прессинговали, сборную Бельгии вообще не было видно. Хотя все мы понимаем, что во втором поединке будет совсем другая стратегия, ведь у нас будет два мяча в запасе – и необходимо будет сохранить этот результат.

Думаю, наша национальная команда постарается больше играть на контратаках. Полагаю, что нам будет лучше играть в Генке так, как во втором тайме в Мурсии – агрессивно, включая скорость и накрывая соперника. Уверен, что в таком случае можно будет добиться необходимого результата.

Главное, чтобы футболисты и тренерский штаб не думали о том, что пределом наших желаний в ответной игре может быть ничья. Если выходить на поле, размышляя над тем, что нужно сохранить результат, то этого обычно никогда не удается достичь. Утверждать это могу по собственному опыту. Поэтому в Генке нужно играть, забыв результат первого матча. С чистого листа.

Ранее сообщалось, что 22-летний украинский центрбек английского клуба «Борнмута» Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Владимир Шаран Сергей Ребров инсайд Илья Забарный Андрей Лунин Анатолий Трубин Алексей Сыч Ефим Конопля Александр Сваток Валерий Бондарь Александр Зинченко Георгий Судаков Владислав Ванат Роман Яремчук
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Перець
Та всім ясно, що буде інша гра ,просто можна засушити гру і все буде норм
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