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  4. Известный тренер назвал главную ошибку при выборе состава сборной Украины
Лига наций
22 марта 2025, 11:17 |
1571
0

Известный тренер назвал главную ошибку при выборе состава сборной Украины

Владимир Шаран считает, что Судаков играл не на своей позиции

22 марта 2025, 11:17 |
1571
0
Известный тренер назвал главную ошибку при выборе состава сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков (слева)

Известный украинский тренер Владимир Шаран в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, что его удивило больше всего в матче сборной Украины против Бельгии (3:1):

«Единственное, что меня удивило, это стартовый состав нашей сборной. В первую очередь, позиция Судакова. На левом фланге он потерялся, это ведь не его место. Судаков – игрок средины поля, где он выполняет немалый объем работы. Что касается тайма первого, то в нем было не то, что хотелось бы видеть. Начали мы матч здорово – Яремчук должен забивать. Однако потом практически ни одного момента не было, и наша сборная отдала инициативу бельгийцам.

Наши игроки встречали соперника во второй зоне, и, в принципе, все было компактно. Однако все равно игра была как на качелях. А после пропущенного мяча тренерский штаб сборной Украины понял, что нужно что-то менять. И хорошо, что это произошло. Были сделаны правильные замены, после чего тот же Судаков стал играть на своей привычной позиции. Активизировали игру и Ярмолюк, и Гуцуляк, и Ванат, больше открывавшийся на атаку», – прокомментировал Шаран.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Владимир Шаран Георгий Судаков инсайд
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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