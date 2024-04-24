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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мое восхищение от Де Дзерби растет с каждым сезоном»
Англия
24 апреля 2024, 16:05 | Обновлено 24 апреля 2024, 16:28
544
2

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мое восхищение от Де Дзерби растет с каждым сезоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» похвалил своего визави из «Брайтона»

24 апреля 2024, 16:05 | Обновлено 24 апреля 2024, 16:28
544
2
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мое восхищение от Де Дзерби растет с каждым сезоном»
Twitter. Роберто Де Дзерби и Жузеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола похвалил своего итальянского визави из «Брайтона» Роберто Де Дзерби:

«Мое восхищение от работы Роберто Де Дзерби растет с каждым сезоном. «Брайтон» никогда не изменяет своей игровой философии. Роберто Де Дзерби проделал и продолжает выполнять невероятную работу в «Брайтоне».

Сейчас «Брайтон» занимает 10-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 44 очка в 32 матчах чемпионата.

25 апреля в 22:00 по киевскому времени состоится перенесенный матч 29-го тура АПЛ между «Брайтоном» и «Манчестер Сити».

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Жузеп Гвардиола Роберто Де Дзерби Брайтон Манчестер Сити Брайтон - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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Southeast*
Завидует причёске.
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Anna.
Вміє Гвардіола насипати компліментів суперникам, а потім їх обіграти)))
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