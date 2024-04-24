Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мое восхищение от Де Дзерби растет с каждым сезоном»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола похвалил своего итальянского визави из «Брайтона» Роберто Де Дзерби:

«Мое восхищение от работы Роберто Де Дзерби растет с каждым сезоном. «Брайтон» никогда не изменяет своей игровой философии. Роберто Де Дзерби проделал и продолжает выполнять невероятную работу в «Брайтоне».

Сейчас «Брайтон» занимает 10-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 44 очка в 32 матчах чемпионата.

25 апреля в 22:00 по киевскому времени состоится перенесенный матч 29-го тура АПЛ между «Брайтоном» и «Манчестер Сити».