Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мое восхищение от Де Дзерби растет с каждым сезоном»
Главный тренер «Манчестер Сити» похвалил своего визави из «Брайтона»
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола похвалил своего итальянского визави из «Брайтона» Роберто Де Дзерби:
«Мое восхищение от работы Роберто Де Дзерби растет с каждым сезоном. «Брайтон» никогда не изменяет своей игровой философии. Роберто Де Дзерби проделал и продолжает выполнять невероятную работу в «Брайтоне».
Сейчас «Брайтон» занимает 10-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 44 очка в 32 матчах чемпионата.
25 апреля в 22:00 по киевскому времени состоится перенесенный матч 29-го тура АПЛ между «Брайтоном» и «Манчестер Сити».
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