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  4. Экс-тренер Шахтера спешит арендовать Мудрика зимой. Есть хорошие шансы
Франция
14 октября 2024, 01:14 |
448
0

Экс-тренер Шахтера спешит арендовать Мудрика зимой. Есть хорошие шансы

Михаил все-таки может оказаться в «Марселе»

14 октября 2024, 01:14 |
448
0
Экс-тренер Шахтера спешит арендовать Мудрика зимой. Есть хорошие шансы
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб зимой 2024 года.

По информации Topmercato, украинец не покинет «синих» на постоянной основе, а перейдет в новый клуб на правах аренды. У «Марселя» отличные шансы арендовать Мудрика уже этой зимой. Игрока хочет видеть в команде лично наставник «Марселя» Роберто Де Дзерби, который работал с Михаилом в «Шахтере».

«Марсель» вынужден искать замену Валентину Карбони, который из-за травмы не будет играть длительное время. Мудрик – основной вариант на его замену. «Челси» готов отпустить игрока для его же дальнейшего развития.

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 два ассиста.

Ранее бывший игрок «Челси» Джейсон Канди раскритиковал игру 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика и дал ему совет относительно будущего.

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Дмитро Олійник Источник: TopMercato.com
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