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  4. Экс-футболист Челси – о Мудрике: «Я не вижу там игрока, ему нужно...»
Англия
08 октября 2024, 03:08 |
255
0

Экс-футболист Челси – о Мудрике: «Я не вижу там игрока, ему нужно...»

Джейсон Канди советует Михаилу уйти в аренду

08 октября 2024, 03:08 |
255
0
Экс-футболист Челси – о Мудрике: «Я не вижу там игрока, ему нужно...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший игрок Челси Джейсон Канди раскритиковал игру 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика и дал ему совет насчет будущего.

«Я думаю, что Мудрик должен уйти в аренду. Я не вижу для него места в команде на данный момент. Для меня он находится далеко внизу иерархии игроков «Челси». Я не вижу в нем игрока», – сказал Канди.

Ранее главный тренер «Челси» Энцо Мареска остался доволен выступлением украинца в последнем матче АПЛ против «Ноттингем Форест».

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 два ассиста.

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Михаил Мудрик Челси чемпионат Англии по футболу
Дмитро Олійник Источник: Sportskeeda
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