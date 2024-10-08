Бывший игрок Челси Джейсон Канди раскритиковал игру 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика и дал ему совет насчет будущего.

«Я думаю, что Мудрик должен уйти в аренду. Я не вижу для него места в команде на данный момент. Для меня он находится далеко внизу иерархии игроков «Челси». Я не вижу в нем игрока», – сказал Канди.

Ранее главный тренер «Челси» Энцо Мареска остался доволен выступлением украинца в последнем матче АПЛ против «Ноттингем Форест».

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 два ассиста.