«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом

6 октября состоялся матч 7-го тура АПЛ 2024/25 между командами Челси и Ноттингем Форест.

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Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 90-й, отыграв 15 минут компенсированного арбитром времени.

Главный тренер Челси Энцо Мареска после матча высказался об игре Мудрика в этом поединке.

«Когда Миша вышел на поле, он был очень хорошим. Доволен им сегодня», – сказал Мареска.

Мудрик отметился в этом сезоне за «Челси» двумя ассистами.