«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
Украинец принял участие в последнем матче АПЛ
6 октября состоялся матч 7-го тура АПЛ 2024/25 между командами Челси и Ноттингем Форест.
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Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 90-й, отыграв 15 минут компенсированного арбитром времени.
Главный тренер Челси Энцо Мареска после матча высказался об игре Мудрика в этом поединке.
«Когда Миша вышел на поле, он был очень хорошим. Доволен им сегодня», – сказал Мареска.
Мудрик отметился в этом сезоне за «Челси» двумя ассистами.
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