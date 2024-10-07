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  4. «Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
Англия
07 октября 2024, 00:14 | Обновлено 07 октября 2024, 00:37
1635
2

«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом

Украинец принял участие в последнем матче АПЛ

07 октября 2024, 00:14 | Обновлено 07 октября 2024, 00:37
1635
2
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
Getty Images/Global Images Украина. Михаил Мудрик и Энцо Мареска

6 октября состоялся матч 7-го тура АПЛ 2024/25 между командами Челси и Ноттингем Форест.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 90-й, отыграв 15 минут компенсированного арбитром времени.

Главный тренер Челси Энцо Мареска после матча высказался об игре Мудрика в этом поединке.

«Когда Миша вышел на поле, он был очень хорошим. Доволен им сегодня», – сказал Мареска.

Мудрик отметился в этом сезоне за «Челси» двумя ассистами.

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Стала известна оценка Мудрика за 15 минут в матче Челси – Ноттингем Форест
Энцо Мареска Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Челси - Ноттингем Форест
Дмитро Олійник Источник: Football London
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Ron Noiill
Завжди треба на 90 хвилині випускати будущєга владєльца карічнєвава мяча.
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c_a_p2
Долбо йоб Міша є (був) і буде
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