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Англия
06 октября 2024, 18:05 | Обновлено 06 октября 2024, 18:06
644
11

Челси не сумел одолеть Ноттингем, Мудрик вышел на 90-й. Матч Виллы и МЮ

6 октября состоялось два поединка 7-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25

06 октября 2024, 18:05 | Обновлено 06 октября 2024, 18:06
644
11
Челси не сумел одолеть Ноттингем, Мудрик вышел на 90-й. Матч Виллы и МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

6 октября состоялось два матча 7-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.

Челси на Стэмфорд Бридж не сумел переиграть Ноттингем Форест. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За пенсионеров на 57-й отличился Нони Мадуэке, а у лесников единственный мяч оформил Крис Вуд. Украинский вингер синих Михаил Мудрик начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле только на 90-й минуте.

Ноттингем доигрывал поединок в меньшинстве. На 78-й был удален Джеймс Уорд-Проуз.

В параллельной игре Астон Вилла принимала Манчестер Юнайтед. Матч завершился со счетом 0:0.

После 7 сыгранных туров Челси и Астон Вилла с 14 очками делят 4-е и 5-е места соответственно. Ноттингем идет на 9-й позиции с 10 пунктами, а Ман Юнайтед располагается на 14-й строчке с 8 баллами.

Английская Премьер-лига 2024/25. 7-й тур, 6 октября

Челси – Ноттингем Форест – 1:1

Голы: Мадуэке, 57 – Вуд, 50

Удаление: Уорд-Проуз, 78

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 0:0

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 11
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avk2307
Мудрик до речі міг бути автором гольової  передачі.
Нкунку не забив впритул.
А Міша пробіг пів поля, двох обігнав і видав точний пас.
Ну не фартить йому.
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+3
Harun Bakircioğlu
Он бы его еще на 97 выпустил
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+2
pol-55
Нічия ,але бойова,забіг Мишка не пустопорожній.
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+1
Pastore
Three years of excuses and it’s still crap. Ta ra Eric.
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0
avk2307
Але раз з флангу його могли і лісники забити. Але то колективна відповідальність
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0
antt
Типу Мудрик щось міг змінити за пять хвилин. Якщо за весь матч не виходить. Але випустив, і ніби і він взяв участь в цьому не дуже успішному матчі.
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0
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TolsTIyELF
Мудрика в Испанию. 
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0
Serhii P.
Мудрик хоч м"яча торкнувся?
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0
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