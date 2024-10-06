Челси не сумел одолеть Ноттингем, Мудрик вышел на 90-й. Матч Виллы и МЮ
6 октября состоялось два поединка 7-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25
6 октября состоялось два матча 7-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.
Челси на Стэмфорд Бридж не сумел переиграть Ноттингем Форест. Игра завершилась со счетом 1:1.
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За пенсионеров на 57-й отличился Нони Мадуэке, а у лесников единственный мяч оформил Крис Вуд. Украинский вингер синих Михаил Мудрик начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле только на 90-й минуте.
Ноттингем доигрывал поединок в меньшинстве. На 78-й был удален Джеймс Уорд-Проуз.
В параллельной игре Астон Вилла принимала Манчестер Юнайтед. Матч завершился со счетом 0:0.
После 7 сыгранных туров Челси и Астон Вилла с 14 очками делят 4-е и 5-е места соответственно. Ноттингем идет на 9-й позиции с 10 пунктами, а Ман Юнайтед располагается на 14-й строчке с 8 баллами.
Английская Премьер-лига 2024/25. 7-й тур, 6 октября
Челси – Ноттингем Форест – 1:1
Голы: Мадуэке, 57 – Вуд, 50
Удаление: Уорд-Проуз, 78
Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 0:0
A point against Forest.#CFC | #CHENFO pic.twitter.com/sGqEQuYO12— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 6, 2024
It ends level at Stamford Bridge ⏱️ pic.twitter.com/liDTm1aBc9— Nottingham Forest (@NFFC) October 6, 2024
The points are shared at Villa Park. #AVLMUN pic.twitter.com/OQZEJSPyzt— Aston Villa (@AVFCOfficial) October 6, 2024
Stalemate at Villa Park.#MUFC || #AVLMUN— Manchester United (@ManUtd) October 6, 2024
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