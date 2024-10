Челси не сумел одолеть Ноттингем, Мудрик вышел на 90-й. Матч Виллы и МЮ

6 октября состоялось два матча 7-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.

Челси на Стэмфорд Бридж не сумел переиграть Ноттингем Форест. Игра завершилась со счетом 1:1.

За пенсионеров на 57-й отличился Нони Мадуэке, а у лесников единственный мяч оформил Крис Вуд. Украинский вингер синих Михаил Мудрик начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле только на 90-й минуте.

Ноттингем доигрывал поединок в меньшинстве. На 78-й был удален Джеймс Уорд-Проуз.

В параллельной игре Астон Вилла принимала Манчестер Юнайтед. Матч завершился со счетом 0:0.

После 7 сыгранных туров Челси и Астон Вилла с 14 очками делят 4-е и 5-е места соответственно. Ноттингем идет на 9-й позиции с 10 пунктами, а Ман Юнайтед располагается на 14-й строчке с 8 баллами.

Английская Премьер-лига 2024/25. 7-й тур, 6 октября

Челси – Ноттингем Форест – 1:1

Голы: Мадуэке, 57 – Вуд, 50

Удаление: Уорд-Проуз, 78

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 0:0

