Мареска отыскал позитив в игре Челси против Ноттингем Форест

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска поделился мнением о матче 7-го тура АПЛ, в котором его команда сыграла с «Ноттингем Форест» вничью 1:1.

«Думаю, мы заслуживали победу. Это очень хорошая команда, и мы знали, что они будут хорошо защищаться. Это был сложный и опасный матч, совсем не похожий на игру с «Брайтоном». Мы терпеливо владели мячом и создавали моменты.

В целом, мы сыграли хорошо, и, я думаю, заслуживали победить. Их вратарь был лучшим игроком матча. Мы создавали моменты, как и хотели.

Если проанализировать матчи, то игра с «Кристал Пэлас» была такой же, как сегодня – мы создавали моменты и заслуживали победы. Не думаю, что для [беспокойства] есть какие-то поводы», – заявил Мареска.

Ранее стала известна реакция Марески на действия украинца Михаила Мудрика в матче с «Ноттингем Форест».