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Челси
06.10.2024 16:00 – FT 1 : 1
Ноттингем Форест
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Англия
07 октября 2024, 05:22 | Обновлено 07 октября 2024, 05:25
132
0

Мареска отыскал позитив в игре Челси против Ноттингем Форест

Тренер оценил ничью 1:1

07 октября 2024, 05:22 | Обновлено 07 октября 2024, 05:25
132
0
Мареска отыскал позитив в игре Челси против Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска поделился мнением о матче 7-го тура АПЛ, в котором его команда сыграла с «Ноттингем Форест» вничью 1:1.

«Думаю, мы заслуживали победу. Это очень хорошая команда, и мы знали, что они будут хорошо защищаться. Это был сложный и опасный матч, совсем не похожий на игру с «Брайтоном». Мы терпеливо владели мячом и создавали моменты.

В целом, мы сыграли хорошо, и, я думаю, заслуживали победить. Их вратарь был лучшим игроком матча. Мы создавали моменты, как и хотели.

Если проанализировать матчи, то игра с «Кристал Пэлас» была такой же, как сегодня – мы создавали моменты и заслуживали победы. Не думаю, что для [беспокойства] есть какие-то поводы», – заявил Мареска.

Ранее стала известна реакция Марески на действия украинца Михаила Мудрика в матче с «Ноттингем Форест».

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Энцо Мареска Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ноттингем Форест
Юрій Остроумов Источник: BBC
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