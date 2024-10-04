06.10.2024 16:00 - : -
Англия04 октября 2024, 12:03 |
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Челси – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 октября в 16:00 матч чемпионата Англии
04 октября 2024, 12:03 |
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В воскресенье, 6 октября, состоится матч 7-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Ноттингем Форест».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Челси – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – Ноттингем ФорестСмотреть трансляцию
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