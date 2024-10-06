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Чемпионат Англии
Челси
06.10.2024 16:00 - : -
Ноттингем Форест
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Англия
06 октября 2024, 01:33 | Обновлено 06 октября 2024, 01:34
29
0

Челси – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 6 октября в 16:00 по Киеву

06 октября 2024, 01:33 | Обновлено 06 октября 2024, 01:34
29
0
Челси – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

6 октября на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 7-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Ноттингем Форест». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Челси

Команда начинала летом новый сезон уже привычно. Многие недоумевали по поводу нового витка расходов на футболистов при и так перенасыщенной заявке. К тому же Мареска дебютировал на новом посту с домашних 0:2 - пусть даже тогда в Лондон приезжал Манчестер Сити. Чуть позже последовало поражение в Швейцарии, в виде 1:2 с Серветтом - благо, что дома обыграли его 2:0, выйдя в основной групповой раунд. Сейчас там дебютировали, на этом же стадионе сыграв с Генком, закончив игру уверенными 4:2. Но, главное, подъем вылился в ряд побед на внутренней арене. С Брайтоном не помешали и новые ошибки в обороне, что привели к паре пропущенных - благо, Палмер ответил покером за 20 минут. Колд, кстати, не заявлен на Лигу конференций, так что на этой неделе готовился именно к этой встрече.

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Ноттингем Форест

Клуб при Стиве Купере неожиданно поднялся и еще более сенсационно задержался в Премьер-Лиге. В следующем, прошлом сезоне, задача не вылететь в Чемпионшип была усложнена штрафом в виде отбора очков. Решать ее зимой позвали более опытного специалиста - Нуну Эшпириту Санту. Португалец и тогда с вызовом справился, и сейчас со своими подопечными приятно удивляет болельщиков - начали с беспроигрышной серии, в рамках которой были ничьи с Ньюкаслом и Брайтоном, а в гостях у Ливерпуля и вовсе победили 1:0, что стало полноценной сенсацией. Но в конце сентября беспроигрышная серия вдруг была прервана, и как - дома с Фулхэмом.

Статистика личных встреч

После долгожданного подъема из Чемпионшипа, в 2023-м году, новичок дважды свел вничью поединки с синими. А в прошлом розыгрыше АПЛ клубы обменялись выездными победами.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы лондонского гранда. Но и пропускает он много, ошибаясь в защите - стоит подумать о ставке на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,83).

Прогноз Sport.ua
Челси
6 октбря 2024 -
16:00
Ноттингем Форест
Тотал голов больше 3.0 1.83 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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