Погба может подписать контракт с Марселем в следующем году

31-летний французский полузащитник Поль Погба ведет переговоры с «Марселем». По информации издания DailySports, игрок сможет подписать контракт с французским клубом уже в январе 2025 года.

В «Ювентусе» уже сообщили, что в ближайшее время соглашение с Погба будет расторгнуто, и он останется свободным агентом.

Поль Погба присоединился к «Ювентусу» в 2022 году. Однако на предсезонном турне в Соединенных Штатах Америки он получил травму мениска. Пропустив значительный период времени, французскому футболисту удалось вернуться на поле, но 11 сентября 2023 года его дисквалифицировали за употребление допинга.

После сокращения срока дисквалификации Поль Погба активно начал искать новый клуб, ведь хочет как можно скорее возобновить карьеру.