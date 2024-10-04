Дисквалификация Погба сокращена. Известны подробности

Журналист Сами Мокбель сообщил, что дисквалификация Поля Погба была значительно сокращена Спортивным арбитражным судом.

Погба получил приговор, которого ждал давно. Дисквалификация игрока «Ювентуса» сокращена с четырех лет до 18 месяцев.

Это значит, что француз сможет тренироваться со «Старой синьорой» с января, а проводить матчи с марта. Мокбель также добавил, что финансовый штраф, первоначально наложенный на 31-летнего хавбека, был отменен.

Проблемы Погба начались в конце 2023 года. Футболиста тогда обвинили в применении допинга. В феврале 2024 года его дисквалифицировали на четыре года.

При этом у игрока «Ювентуса» была возможность обратиться в Спортивный арбитражный суд, что он и сделал.

Напомним, туринский клуб не расторг контракт с игроком после вынесения вердикта итальянского антидопингового трибунала.