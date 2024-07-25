ПОГБА: «Я живу в предвкушении дня, когда будет рассмотрена моя апелляция»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал о своем состоянии в ожидании рассмотрения апелляции на дисквалификацию за положительный допинг-тест.

«Я живу в предвкушении дня, когда будет рассмотрена моя апелляция. До этого момента моя главная задача - поддерживать форму и терпеливо ждать. Футбол был неотъемлемой частью моей жизни с самого детства.

Но у меня есть семья, вера, друзья и болельщики, которые всегда меня поддерживают. Это помогает мне оставаться позитивным. Я уверен, что все наладится»

В августе 2023 года французский хавбек провалил допинг-тест. 29 февраля антидопинговый трибунал подтвердил четырехлетнюю дисквалификацию футболиста. Погба не согласился с этим решением и подал апелляцию.