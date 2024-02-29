ОФИЦИАЛЬНО. Погба получил 4 года дисквалификации за допинг

Национальный антидопинговый трибунал Италии объявил свой приговор по делу полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Поля Погба. Для 30-летнего французского хавбека все закончилось худшим из возможных сценариев: трибунал в полной мере удовлетворил требование прокурора и дисквалифицировал Погба на четыре года.

Футболист был временно отстранен 11 сентября 2023 года на время расследования. Срок его дисквалификации будет отсчитываться от этой даты. Таким образом, Погба сможет вернуться в футбол 11 сентября 2027 года. На тот момент ему будет уже 34 года.

Напомним, Погба провалил допинг-тест 20 августа после матча Серии А против «Удинезе». В его организме был выявлен метаболит тестостерона.