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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Погба получил 4 года дисквалификации за допинг
Италия
29 февраля 2024, 13:52 |
2261
5

ОФИЦИАЛЬНО. Погба получил 4 года дисквалификации за допинг

Конец карьере звездного француза?

29 февраля 2024, 13:52 |
2261
5
ОФИЦИАЛЬНО. Погба получил 4 года дисквалификации за допинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Национальный антидопинговый трибунал Италии объявил свой приговор по делу полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Поля Погба. Для 30-летнего французского хавбека все закончилось худшим из возможных сценариев: трибунал в полной мере удовлетворил требование прокурора и дисквалифицировал Погба на четыре года.

Футболист был временно отстранен 11 сентября 2023 года на время расследования. Срок его дисквалификации будет отсчитываться от этой даты. Таким образом, Погба сможет вернуться в футбол 11 сентября 2027 года. На тот момент ему будет уже 34 года.

Напомним, Погба провалил допинг-тест 20 августа после матча Серии А против «Удинезе». В его организме был выявлен метаболит тестостерона.

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Поль Погба Ювентус допинг дисквалификация
Источник Goal.com
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Андрій Заліщук
ось тобі і на, це в принципі кінець його кар'єри
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+2
zzg77
Похороны в понедельник
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0
Максим Максимов
На честь цього піду зроблю якусь зачіску....) 
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0
donPedro
треба дозволити допінг у футболі, видовищнісь матчів покращиться 
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-2
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