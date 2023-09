ОФИЦИАЛЬНО. Погба временно отстранен из-за проваленного допинг-теста

Национальный антидопинговый трибунал Италии временно отстранил полузащитника «Ювентуса» Поля Погба. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Теперь Погба не сможет тренироваться и брать участие в официальных матчах пока ведется расследование. Напомним, ранее 30-летний французский полузащитник провалил допинг-тест на тестостерон, который датирован 20 августа.

Погба грозит вплоть до четырех лет дисквалификации, если в ходе расследования будет доказано, что он принял запрещенный препарат преднамеренно, а не случайно.

Juventus statement confirm they’ve now received formal communication from the National Anti-Doping tribunal on Paul Pogba situation ⚪️⚫️⚠️



“Pogba has been suspended for anti-doping offense — the club will consider how to act on next steps of the process”, statement reports. pic.twitter.com/VZ2KFbj1bX