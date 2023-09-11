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Италия
11 сентября 2023, 21:33 | Обновлено 11 сентября 2023, 22:18
1049
1

ОФИЦИАЛЬНО. Погба временно отстранен из-за проваленного допинг-теста

Хавбек не сможет играть и тренироваться с «Ювентусом»

11 сентября 2023, 21:33 | Обновлено 11 сентября 2023, 22:18
1049
1
ОФИЦИАЛЬНО. Погба временно отстранен из-за проваленного допинг-теста
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Национальный антидопинговый трибунал Италии временно отстранил полузащитника «Ювентуса» Поля Погба. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Теперь Погба не сможет тренироваться и брать участие в официальных матчах пока ведется расследование. Напомним, ранее 30-летний французский полузащитник провалил допинг-тест на тестостерон, который датирован 20 августа.

Погба грозит вплоть до четырех лет дисквалификации, если в ходе расследования будет доказано, что он принял запрещенный препарат преднамеренно, а не случайно.

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Поль Погба Ювентус допинг дисквалификация Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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Выталкиватель парашутистов
И как это он попался? В УЕФА очень лояльно относятся к применению допинга футболистами и всячески стараются спускать на тормозах такие случаи.
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