ОФИЦИАЛЬНО. Погба временно отстранен из-за проваленного допинг-теста
Хавбек не сможет играть и тренироваться с «Ювентусом»
Национальный антидопинговый трибунал Италии временно отстранил полузащитника «Ювентуса» Поля Погба. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Теперь Погба не сможет тренироваться и брать участие в официальных матчах пока ведется расследование. Напомним, ранее 30-летний французский полузащитник провалил допинг-тест на тестостерон, который датирован 20 августа.
Погба грозит вплоть до четырех лет дисквалификации, если в ходе расследования будет доказано, что он принял запрещенный препарат преднамеренно, а не случайно.
Juventus statement confirm they’ve now received formal communication from the National Anti-Doping tribunal on Paul Pogba situation ⚪️⚫️⚠️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2023
“Pogba has been suspended for anti-doping offense — the club will consider how to act on next steps of the process”, statement reports. pic.twitter.com/VZ2KFbj1bX
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