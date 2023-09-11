Конец карьеры? Поль Погба провалил допинг-тест

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба сдал положительный допинг-тест. Об этом сообщают итальянские СМИ.

30-летний француз провалил допинг-пробу на тестостерон. Допинг-тест был взять у него 20 августа после матча первого тура Серии А против «Удинезе». Погба все 90 минут провел на скамейке запасных.

Теперь у Погба есть три дня для того, чтобы запросить вскрытие пробы Б. Если положительный результат подтвердится, французу грозит 2-летняя дисквалификация. В случае, если будет доказано преднамеренное употребление запрещенного препарата, Погба может получить 4 года дисквалификации.