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  4. Конец карьеры? Поль Погба провалил допинг-тест
Италия
11 сентября 2023, 19:12 | Обновлено 11 сентября 2023, 19:13
1095
1

Конец карьеры? Поль Погба провалил допинг-тест

В организме хавбека «Ювентуса» нашли тестостерон

11 сентября 2023, 19:12 | Обновлено 11 сентября 2023, 19:13
1095
1
Конец карьеры? Поль Погба провалил допинг-тест
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба сдал положительный допинг-тест. Об этом сообщают итальянские СМИ.

30-летний француз провалил допинг-пробу на тестостерон. Допинг-тест был взять у него 20 августа после матча первого тура Серии А против «Удинезе». Погба все 90 минут провел на скамейке запасных.

Теперь у Погба есть три дня для того, чтобы запросить вскрытие пробы Б. Если положительный результат подтвердится, французу грозит 2-летняя дисквалификация. В случае, если будет доказано преднамеренное употребление запрещенного препарата, Погба может получить 4 года дисквалификации.

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Поль Погба Ювентус допинг
Источник Sportitalia
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Владислав Антонов
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