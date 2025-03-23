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23 марта 2025, 04:01 |
189
0

ФОТО. Футболист сборной Украины принял участие в фотосете. Милота

Руслан и Роксана Малиновские готовятся ко второму ребенку

23 марта 2025, 04:01 |
189
0
ФОТО. Футболист сборной Украины принял участие в фотосете. Милота
Instagram. Руслан и Роксана Малиновские

Роксана, жена футболиста «Дженоа» и сборной Украины Руслана Малиновского, ждет второго малыша.

Пара поделилась стильными фото, на которых Роксана в кожаной одежде продемонстрировала свой беременный животик, а Руслан нежно держал её.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Фотосессия с тобой – это невероятно, мне повезло, что ты был рядом», – написала Роксана.

В 2019 году они стали родителями дочери Оливии, которой в ноябре исполнится 6 лет.

Влюбленные познакомились в 2012 году, а поженились в 2016-м.

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фото lifestyle Руслан Малиновский Роксана Малиновская Дженоа беременность чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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