ФОТО. Футболист сборной Украины принял участие в фотосете. Милота
Руслан и Роксана Малиновские готовятся ко второму ребенку
Роксана, жена футболиста «Дженоа» и сборной Украины Руслана Малиновского, ждет второго малыша.
Пара поделилась стильными фото, на которых Роксана в кожаной одежде продемонстрировала свой беременный животик, а Руслан нежно держал её.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Фотосессия с тобой – это невероятно, мне повезло, что ты был рядом», – написала Роксана.
В 2019 году они стали родителями дочери Оливии, которой в ноябре исполнится 6 лет.
Влюбленные познакомились в 2012 году, а поженились в 2016-м.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В этот игровой день прошли шесть поединков в трех группах
Кевин выделил универсальность Александра