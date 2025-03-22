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  4. Решение принято. Гранд попрощается с тренером, известно кто его заменит
Италия
22 марта 2025, 14:31 |
1330
0

Решение принято. Гранд попрощается с тренером, известно кто его заменит

Тиаго Мотта покинет «Ювентус»

22 марта 2025, 14:31 |
1330
0
Решение принято. Гранд попрощается с тренером, известно кто его заменит
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Мотта

Туринский «Ювентус» попрощается с Тиаго Моттой после матча с «Дженоа», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 42-летний специалист покинет туринский гранд после матча 30-го тура Серии А с «Дженоа».

На его место придет Роберто Манчини, который проработает с командой 4 месяца, в том числе и на клубном чемпионате мира, а если «зебры» квалифицируются в Лигу чемпионов, то его контракт будет автоматически продлен.

Ранее сообщалось о том, что бывший тренер Бельгии может возглавить топ-клуб Италии.

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Тиаго Мотта Роберто Манчини Ювентус Дженоа Серия A назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: La Gazzetta dello Sport
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