Италия22 марта 2025, 14:31 |
1330
0
Решение принято. Гранд попрощается с тренером, известно кто его заменит
Тиаго Мотта покинет «Ювентус»
22 марта 2025, 14:31 |
1330
0
Туринский «Ювентус» попрощается с Тиаго Моттой после матча с «Дженоа», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 42-летний специалист покинет туринский гранд после матча 30-го тура Серии А с «Дженоа».
На его место придет Роберто Манчини, который проработает с командой 4 месяца, в том числе и на клубном чемпионате мира, а если «зебры» квалифицируются в Лигу чемпионов, то его контракт будет автоматически продлен.
Ранее сообщалось о том, что бывший тренер Бельгии может возглавить топ-клуб Италии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 марта 2025, 16:34 25
Нет времени довызвать других футболистов
Футбол | 22 марта 2025, 09:37 5
Андрей Воробей дал эксклюзивное интервью Sport.ua
Футбол | 22.03.2025, 15:13
Футбол | 22.03.2025, 08:26
Футбол | 21.03.2025, 16:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.03.2025, 18:42 25
20.03.2025, 10:35
21.03.2025, 02:29 5
20.03.2025, 08:28 1
21.03.2025, 04:34 2
21.03.2025, 09:30 3
21.03.2025, 07:57 2
Футбол