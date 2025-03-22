Решение принято. Гранд попрощается с тренером, известно кто его заменит

Туринский «Ювентус» попрощается с Тиаго Моттой после матча с «Дженоа», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 42-летний специалист покинет туринский гранд после матча 30-го тура Серии А с «Дженоа».

На его место придет Роберто Манчини, который проработает с командой 4 месяца, в том числе и на клубном чемпионате мира, а если «зебры» квалифицируются в Лигу чемпионов, то его контракт будет автоматически продлен.

Ранее сообщалось о том, что бывший тренер Бельгии может возглавить топ-клуб Италии.