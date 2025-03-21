Бывший тренер Бельгии может возглавить топ-клуб Италии
Доменико Тедеско попал в шорт-лист «Ювентуса»
39-летний итальянский специалист Доменико Тедеско рассматривается руководством «Ювентуса» на должность главного тренера.
Об этом сообщает издание Tuttosport.
По информации источника, «Ювентус» будет выбирать между тремя кандидатами: Роберто Манчини, Игорем Тудором и Доменико Тедеско.
Последним местом работы специалиста была сборная Бельгии, которая уступила сборной Украины в плей-офф Лиги наций со счетом 1:3.
Тедеско в своей карьере никогда не работал с итальянскими клубами.
Ранее стало известно, что «Ювентус» после увольнения Тиаго Мотты может пригласить хорвата Игоря Тудора.
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