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Италия
21 марта 2025, 18:40 |
383
0

Бывший тренер Бельгии может возглавить топ-клуб Италии

Доменико Тедеско попал в шорт-лист «Ювентуса»

21 марта 2025, 18:40 |
383
0
Бывший тренер Бельгии может возглавить топ-клуб Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

39-летний итальянский специалист Доменико Тедеско рассматривается руководством «Ювентуса» на должность главного тренера.

Об этом сообщает издание Tuttosport.

По информации источника, «Ювентус» будет выбирать между тремя кандидатами: Роберто Манчини, Игорем Тудором и Доменико Тедеско.

Последним местом работы специалиста была сборная Бельгии, которая уступила сборной Украины в плей-офф Лиги наций со счетом 1:3.

Тедеско в своей карьере никогда не работал с итальянскими клубами.

Ранее стало известно, что «Ювентус» после увольнения Тиаго Мотты может пригласить хорвата Игоря Тудора.

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Доменико Тедеско Ювентус назначение тренера отставка Тиаго Мотта Серия A чемпионат Италии по футболу
Александр Сильченко Источник: Tuttosport
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