Бывший тренер Бельгии может возглавить топ-клуб Италии

39-летний итальянский специалист Доменико Тедеско рассматривается руководством «Ювентуса» на должность главного тренера.

Об этом сообщает издание Tuttosport.

По информации источника, «Ювентус» будет выбирать между тремя кандидатами: Роберто Манчини, Игорем Тудором и Доменико Тедеско.

Последним местом работы специалиста была сборная Бельгии, которая уступила сборной Украины в плей-офф Лиги наций со счетом 1:3.

Тедеско в своей карьере никогда не работал с итальянскими клубами.

Ранее стало известно, что «Ювентус» после увольнения Тиаго Мотты может пригласить хорвата Игоря Тудора.

