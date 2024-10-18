Игрок Олимпиакоса хочет играть за сборную Украины. Это не Яремчук

17-летний полузащитник греческого «Олимпиакоса» Константинос Плиш высказался о желании играть за сборную Украины.

– Готов ли ты играть за сборную Украины?

– У меня есть такое желание. Но пока не складывается. Хотелось бы увидеть свой уровень на фоне украинских игроков. Если дадут шанс, то я готов за него ухватиться. Клуб хочет, чтобы я получил греческое гражданство.

– С кем-то из представителей сборной Украины общались?

– С Дмитрием Михайленко. Мы разговаривали на украинском языке. Тренер произвел очень хорошее впечатление. Больше с ним говорила мама. Я знал, что Дмитрий Станиславович работал ранее на Кипре с «Пафосом». Договорились, что я пришлю тренеру свои матчи, чтобы он мог оценить мой потенциал. Но это тренер 2006 года, а не 2007-го.