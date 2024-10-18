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  4. Игрок Олимпиакоса хочет играть за сборную Украины. Это не Яремчук
Греция
18 октября 2024, 10:53 |
754
1

Игрок Олимпиакоса хочет играть за сборную Украины. Это не Яремчук

Константиносу Плишу предлагали принять греческое гражданство

18 октября 2024, 10:53 |
754
1
Игрок Олимпиакоса хочет играть за сборную Украины. Это не Яремчук
ФК Олимпиакос. Константинос Плиш

17-летний полузащитник греческого «Олимпиакоса» Константинос Плиш высказался о желании играть за сборную Украины.

– Готов ли ты играть за сборную Украины?

– У меня есть такое желание. Но пока не складывается. Хотелось бы увидеть свой уровень на фоне украинских игроков. Если дадут шанс, то я готов за него ухватиться. Клуб хочет, чтобы я получил греческое гражданство.

– С кем-то из представителей сборной Украины общались?

– С Дмитрием Михайленко. Мы разговаривали на украинском языке. Тренер произвел очень хорошее впечатление. Больше с ним говорила мама. Я знал, что Дмитрий Станиславович работал ранее на Кипре с «Пафосом». Договорились, что я пришлю тренеру свои матчи, чтобы он мог оценить мой потенциал. Но это тренер 2006 года, а не 2007-го.

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Олимпиакос Пирей Дмитрий Михайленко чемпионат Греции по футболу натурализация смена гражданства
Дмитро Вербинський Источник: Футбол 24
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Falko
Цікавий заголовок. На його підставі можна зробити висновок, що Яремчук грати за збУ не хоче )
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